МВД: В Москве задержан агрессивный водитель, выдававший себя за силовика

У задержанного в субботу лихача на Кутузовском проспекте обнаружено поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов и полный багажник оружия.

"На Кутузовском проспекте сотрудники полиции 1 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве выявили автомобиль, двигающийся по разделительной полосе. На законные требования полицейских остановиться водитель не реагировал, продолжая движение в сторону области с нарушением скоростного режима", - сообщила в субботу вечером официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в результате слаженных и профессиональных действий сотрудников полиции автомобиль был остановлен.

Молодой человек предъявил удостоверение сотрудника одной из правоохранительных структур. Однако инспекторы сразу обнаружили внешние признаки подделки и изъяли "липовый" документ.

Кроме того, при осмотре машины лихача, в багажнике были обнаружены пистолеты, патроны, автомат и прочее. Вполне возможно, что также и удостоверение - не настоящие. Весь это арсенал вместе отправлен на экспертизу.

Как отметила Ирина Волк, 19-летний молодой человек, управлявший автомобилем, был доставлен в Отдел МВД России по Можайскому району Москвы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.