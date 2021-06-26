МВД: Все выпускные в России прошли без происшествий

В ночь на 26 июня в торжественных мероприятиях приняли участие свыше 177,3 тысячи выпускников, которые окончили в этом году 4424 учебных заведения. Об этом "МВД-медиа" сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

По ее словам, к охране правопорядка привлекались свыше 4,3 тысячи полицейских, а также сотрудники Росгвардии, представители общественных объединений и частных охранных организаций.

"Мероприятия проводились с учетом эпидемиологической обстановки. Нарушений общественного порядка не допущено. Торжества в честь выпускников продолжаются", - отметила Волк.