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26.06.2021 10:00
Рубрика: В мире

На саммите Евросовета из-за России произошел раскол

Текст: Александр Саможнев
На саммите Евросовета в Брюсселе, который прошел с 24 по 25 июня, произошел раскол из-за позиции по России. Главы государств и правительств не могли договориться относительно предложения Германии и Франции провести переговоры с российским руководством. В конечном итоге, идея была отвергнута десятью странами, в том числе Польшей, странами Балтии, а также Нидерландами. Канцлер Ангела Меркель была разочарована отказом от саммита по примеру американо-российской встречи в Женеве.

"Я думаю, что суверенный Евросоюз, каким я его вижу, должен быть в состоянии представлять себя в формате, подобном женевскому, и отстаивать в нем интересы стран-членов. Тем более что Евросовет удовлетворен итогами переговоров президентов России и США", - цитирует телеканал Euronews Меркель.

Фото: OLIVIER HOSLET/EPA
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Позицию сторонников жесткой линии высказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС должен готовиться к ухудшению отношений с Россией и вести диалог с ней с позиций силы. Лидеры Евросоюза предложили представить варианты мер в ответ на возможные действия Москвы, которые предусматривают и экономические санкции.

Россия готова к продолжению равноправного диалога с Брюсселем, но этот диалог не может быть обставлен предварительными условиями - например, угрозами санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По оценкам МИД РФ, принятые на заседании Евросовета 25 июня "заключения" свидетельствуют о системных проблемах в ЕС с выработкой внятной стратегии по выстраиванию отношений с российской стороной. Дискуссии продемонстрировали, что "общий знаменатель" продолжает определяться антироссийски настроенными странами-членами.

"В итоге в Евросоюзе продолжают "ходить по кругу". В очередной раз в силе оставлены согласованные в 2016 году "принципы Могерини", замыкающие будущее отношений Россия-ЕС на выполнение Минских соглашений, которые не первый год саботируются Киевом", - заключила официальный представитель МИД РФ.

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