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Текст:   Матвей Линник 
09:12 26.06.2021

Названы ситуации, при которых можно потерять квартиру

Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Чаще всего люди лишаются квартир из-за долгов, недействительных сделок или использования жилья не по назначению. Об этом РИА Недвижимость рассказал учредитель Центра независимой экспертизы собственности (ЦНЭС) Кирилл Кулаков.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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При этом в каждом из случаев квартира может быть изъята только по решению суда, уточнил он. В большинстве случаев это происходит из-за просрочки платежей по ипотеке.

Еще одна причина - задолженность по коммунальным платежам. "Единственную квартиру при этом не изымут - закон не позволяет, а вот наложить арест на вторую могут", - объяснил эксперт.

Лишиться жилья можно в случае признания сделки по его покупке недействительной, продолжил Кулаков.

"Например, если продавец недвижимости имеет большие долги, срочно, с существенной скидкой продает квартиру, а потом, в течении трех лет после продажи, признается банкротом. Конкурсный управляющий может через суд оспорить сделку по продаже квартиры", - пояснил он.

Квартиру также могут изъять в случае, если собственник использует ее не по назначению, например, организует в ней парикмахерскую, заключил Кулаков.