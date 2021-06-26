Почему Хэллоуин Россия отмечает не осенью, а летом, и никто не беснуется

Никогда не задумывались, почему в России Хэллоуин, то есть день накануне праздника всех святых, отмечают не осенью, а летом, и при этом никто не беснуется и тыквы на "светильники пьяницы Джека" не переводят?

Хотя последние годы и у нас пошло поветрие праздновать 31 октября Хэллоуин, причем не только в шутливом варианте, но и наряжаясь в костюмы из ужастиков, вставляя в рот клыки и рисуя следы крови у рта.

Когда подобные развлечения предлагают ночные клубы и бары, тут все ясно - коммерция. Но вот если подобные "празднования" устраивают в школе, невольно задашься вопросом: а чем думают в этом образовательном учреждении учителя?

При этом игра в нечисть и смерть никакого отношения к Хэллоуину не имеет. Английское слово Halloween - сокращение от All Hallows' Eve, то есть это канун Всех святых, день накануне Всех святых - христианского праздника, который католическая церковь с VIII века отмечает 1 ноября. Причем, уже в IX веке папа римский постановил считать день накануне праздника Всех святых, то есть 31 октября, днем поста.

"Избиение святого Стефана". Рембрандт, 1625 г.

Но в Ирландии канун дня Всех святых в народном сознании отождествился с древним кельтским праздником Самайн и сделался, несмотря на пост, днем разнузданного веселья. В XX в. Хеллоуин, в результате миграции ирландцев, добрался до США, а затем распространился по Европе. Языческий по природе, Хэллоуин стал, по слову одного западного богослова "настоящей насмешкой над праздником Всех святых".

А вот православные отмечают праздник Всех святых в первое воскресенье после Троицы, в 2021 году это 27 июня. Сам праздник называется "Неделя Всех святых" (слово "неделя" - древнерусское название воскресенья, т.е. дня, когда ничего не делают), а вот день накануне, в английском звучании Halloween, All Hallows' Eve, приходится в этом году на 26 июля. Жара, конечно, сегодня стоит адская, но народ ведет себя вполне благообразно.

"Мученичество святой Екатерины Александрийской". Гверчино (Франческо Барбьери), 1653 г.

А если без шуток, то День Всех святых - именины каждого из нас. Потому что каждый из нас носит имя какого-нибудь святого. И пусть во времена атеизма нас называли не по Святцам - специальному церковному календарю, в котором указывались дни памяти святых, но все равно мы носим имена, некогда принадлежавшие святым, и в этом сокрыт глубочайший смысл.

"… есть люди, - писал Пушкин, - не имеющие никакого понятия о житии того святого угодника, чье имя носят от купели до могилы и чью память празднуют ежегодно. Не дозволяя себе никакой укоризны, не можем, по крайней мере, не дивиться крайнему их нелюбопытству". Сам Александр Сергеевич, названный в честь святого Александра, архиепископа Константинопольского (имя "Александр" означает в переводе с греческого "защитник людей"), не только помнил о своем святом, почитал его, но и внимательнейшим образом изучал агиографические сборники (агиография - это жизнеописания святых). Такое чтение вдохновляло поэта, сохранился выписка, сделанная рукой Пушкина из одной популярной тогда агиографической книги. Приведу эти слова уже в переводе на русский: боюсь, мы все так далеко ушли от истоков, что не сможем, вслед за гением, восхиться музыкой церковнославянского слога. Итак, "Описания жизни и прославления святых подобны по светлости звездам: ведь как утвержденные на небе звезды светят во всей поднебесной, так что они видимы индийцам и не скрыты от скифов, озаряют землю, светят в море и управляют кораблями плавающих, и хотя не знаем их названий по причине их многочисленности, однако дивимся их светлой красоте. Так и со светлостью святых: хоть их останки и скрыты в гробах, но их силы в поднебесной не ограничены земными пределами, и мы дивимся их жизни и изумляемся славе, которой Бог прославляет угодивших ему".

"Тело святой Екатерины Александрийской, возносимое ангелами в рай".

Генрих Мюке, 1836г.

Выписка эта сделана Александром Сергеевичем из книги "Четьи-минеи" - популярнейшего чтения в России (отсюда первое слово названия, от глагола "читать"). В "Четьях-минеях" жития святых располагались в порядке празднования их памяти по православному календарю на все дни и месяцы года (слово "минеи" происходит от греческого слова месяц). То есть "Четьи-минеи" были книгами, предназначенными для домашнего ежемесячного прочтения. И их читали, их переиздавали. Жития святых были не только ориентиром христианской жизни, подсказывали путь, как поступить в той или иной жизненной ситуации, они обогащали читающего пониманием неразрывности связи между прошлыми поколениями и тобой, связью между земной жизнью и горней, Царствием Небесным.

Именно святость была тем идеалом, той моделью поведения, к которой стремились. А теперь, давайте задумаемся, каких кумиров навязывают нам сейчас СМИ, по каким образчикам нам предлагают строить свою жизнь? Чьи имена все время на слуху в медийном пространстве? Не святые - актеры, удачливые певцы и дельцы, футболисты и хорошо оплачиваемые спортсмены, телеведущие и светские львицы… Иные звезды на наших небосклонах.

"Святой Себастьян и святая Ирина". Лопес-и-Портана Винсенте, 1795-1800гг.

Кстати, святые были очень разными людьми: людьми высокого рода, даже царского. Например, римская императрица Александра, жена императора Диоклитиана, тайная христианка. Увидев, с какой твердостью веры переносит свои мученья Георгий (сейчас мы называем этого святого Георгий Победоносец), императрица Александра решилась открыто свидетельствовать о своей вере в Иисуса Христа. Она упала к ногам великомученика Георгия и перед всеми объявила себя христианкой. Озлобленный муж Диоклитиан приговорил императрицу Александру к смерти.

Странные сближения: кровавый XX в. явил нам еще одну святую императрицу Александру - императрицу Александру Феодоровну, зверски расстрелянную вместе с супругом Николаем II, детьми. Тоже святую, мы называем всю императорскую семью страстотерпцами.

Были среди святых и люди совсем простые - Матрона Москвовская, из семьи тульских крестьян, блаженная Ксения Петербургская - до принятого Ксеньюшкой подвига юродства была женой певчего.

"Святой Георгий, убивающий дракона". Якопо Робусти, известный как Тинторетто, 1555 - 1558гг.

Много среди святых воинов - святой чудотворец Александр Невский, святой Мстислав Храбрый, благоверный Дмитрий Донской, праведный воин Федор Ушаков… Были люди священнического сана - святитель Василий Великий, святитель Феофан Затворник, праведный Иоанн Кронштадтский… Были из купеческого сословия - преподобный Серафим Саровский. Были те, кто пришел в святость через видение своего греха, своего страшного падения -, раскаявшаяся блудница Мария Египетская, раскаявшийся разбойник Моисей Мурин.

Святых угодников Божьих очень много - целый сонм, как говорят в Церкви. И все они наши предстатели перед Богом, то есть те, кто предстоит перед Господом и ходатайствует за нас, грешных. Можно прямо сейчас найти своего святого покровителя, определяется это просто.

Как определить своего святого покровителя?

Взяв свое имя, надо найти список всех святых с этим именем, и среди них выбрать того, чей день памяти отстоит от вашего дня рождения на минимальный срок. Причем так, чтобы сначала шел ваш день рождения, а потом день памяти соименного вам святого. Этот день - день, отстоящий от даты вашего рождения на минимальный срок вперед по календарю, и будет днем ваших именин. А сам святой и есть ваш святой покровитель. Раньше именинам придавалось даже большее значение, чем празднованию дня рождения. Люди ценили заступничество и защиту своего святого.

Таким же способом можно определить и святого, покровительствующего городам, организациям. Например, небесным покровителем Воздушно-десантных войск считается Илия пророк. День ВДВ отмечают 2 августа, и - вот совпадение! - именно в этот летний день Церковь празднует Илию-пророка: усмирителя воздушной стихии!

"Праздник всех святых". Альбрехт Дюрер, 1511 г.

Церковь каждый день поминает не одного, а многих святых, так что без святых покровителей никто не останется. Например, 26 июня у нас не Хэллоуин, а день, когда Церковь поминает мученицу Акилину (293г.), преподобную Александру Дивеевскую (1789 г.), святителя Трифиллия, епископа Левкусии Кипрской (ок. 370), мученицу Антонину (ок. 284-305гг.), преподобную Анну (826г.) и сына ее Иоанна (IX), преподобных Андроника (1395) и Савву (XV), иконописцев Московских.

Ну а 27 июня у нас Неделя Всех святых! Именины у всех нас, когда верующие повторяют: "Святые угодники Божьи, молите Бога о нас!"