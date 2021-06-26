Поезда из Абхазии в Россию остановили из-за аварии на железной дороге

Два поезда, которые следуют из Абхазии в российские города, остановлены из-за аварии, которая произошла на железной дороге.

"Из-за аварии на железной дороге в районе Гагры скорый поезд "Сухум - Санкт-Петербург" и электропоезд "Сухум - Сочи" вынужденно остановлены на вокзале города Гудаута", - передает РИА Новости сообщение МЧС республики.

К месту стоянки поездов стянуты две пожарные машины, две кареты скорой помощи, 20 спасателей. Для обеспечения пассажиров питьевой водой используются две автоцистерны. Тех, кто опаздывает на самолет в аэропорту Сочи, предложено доставить автомобилями.

Ранее в субботу скорый поезд "Москва - Сухум" врезался в районе Гагры в экскаватор, работавший рядом с дорогой. Пострадавших в результате аварии нет. Однако это происшествие сказалось на графике движения.