Посол РФ в Лондоне предостерег от провокаций на российских границах

Инцидент с британским эсминцем Defender, вошедшим в территориальные воды России в районе Крыма, мог привести к военному столкновению, заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

"Кошмар состоит в том, что политическую позицию пытаются подкрепить военной провокацией, которая, действительно, может довести нас до серьезного военного инцидента. Это признал начальник Генерального штаба Великобритании", - указал Келин.

При этом ситуация очень серьезна, если решение о действиях Defender принимал премьер-министр Борис Джонсон. Правда, по словам посла, он такими данными не располагает.

Газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в министерстве обороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender вблизи Крыма было оставлено за премьером Джонсоном и доведено до экипажа военного корабля за два дня до инцидента в Черном море.

Джонсон ушел от ответа на вопрос, отдавал ли он распоряжение о том, чтобы эсминец прошел вблизи побережья Крыма. Представитель премьера отказался дать пояснения о принятии оперативных военных решений.