Представитель ВОЗ оценила вероятность эпидемии "черной плесени" в России

Эпидемия "черной плесени" (грибковое заболевание мукормикоз) в России маловероятна, заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране Мелита Вуйнович.

По ее словам, для того, чтобы предотвратить заболевание, необходимо максимально соблюдать гигиену и стерилизовать медицинские инструменты.

"Но при этом нельзя исключать, что кто-то, имея очень слабый иммунитет, будет поражен каким-то грибковым заболеванием, будь то "черная плесень" или что-то другое. Но мне кажется, это под контролем системы здравоохранения. Так что я бы не опасалась такого исхода", - отметила Вуйнович.

Ранее в Индии на фоне сложной ситуации с коронавирусом была зафиксирована вспышка заболевания мукормикозом - грибковой инфекцией, которую в просторечии прозвали "черной плесенью". По данным индийского минздрава, "черная плесень" проникает в легкие человека после вдыхания спор грибка и нередко поражает инфицированных или переболевших коронавирусом.