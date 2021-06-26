Ракетный эсминец ВМС США вышел в Черное море на учения

Ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze, к которым присоединятся более 30 стран, сообщила пресс-служба американского посольства в Киеве.

Шестой флот ВМС США официально объявил об участии в учениях Sea Breeze-2021 совместно с ВМС Украины, в которых будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран. Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море.

Россия призывает США и их союзников отказаться от отработки маневров в регионе. Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что масштаб военно-морских учений Sea Breeze повышает риски инцидентов и не соответствует задачам безопасности в Черном море.