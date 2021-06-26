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26.06.2021 22:28
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, куда дешевле всего поехать отдыхать в июле

Текст: Евгения Думанская
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Аналитики составили рейтинг самых бюджетных направлений для отпуска в июле, куда можно отправиться на самолетах из Москвы или Санкт-Петербурга.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Из столицы дешевле всего улететь в Брянск - средняя цена билета, забронированного на июль, составила 913 рублей. На втором месте Псков, куда билет обойдется существенно дороже - около 3088 рублей. В Чебоксары из столицы можно улететь в среднем за 3125 рублей.

Не дороже четырех тысяч в одну сторону стоят билеты из Москвы в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Владикавказ и Липецк.

Жителям Санкт-Петербурга дешевле всего полететь в Москву - билет в среднем стоит 3892 рубля. Немного дороже обойдутся поездки в Калугу или Архангельск - в среднем чуть более четырех тысяч рублей.

Билеты от 4093 до 5375 тысячи рублей, как передает RT со ссылкой на исследование сервиса "Туту.ру", обойдутся из Петербурга в Апатиты, Мурманск, Нижний Новгород, Вологду и Волгоград.

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