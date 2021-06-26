Москвичей предупредили об опасной жаре в воскресенье

Жаркая погода не спешит покидать столицу - в МЧС предупредили, что по прогнозу в воскресенье ожидается 31-33 градуса выше нуля.

В ведомстве призвали москвичей и гостей города быть осторожнее - избегать перегревания, пить больше воды и не оставлять детей без присмотра в местах купания.

Суббота, хотя и выдалась очень жаркой, не отметилась температурным рекордом. Как рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура "не дотянула до рекорда" - около 16 часов в Москве было 33,3 градуса. Последний рекорд для 26 июня был зафиксирован в 2010 году - тогда воздух прогрелся до 33,6 градуса.

Синоптик добавил, что стационарный антициклон уже начал распадаться, но в воскресенье жара еще сохранится и не исключен новый рекорд.