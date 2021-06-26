Москвичи стали реже снимать наличные в банкоматах

Жители Москвы за пять лет стали почти на 40% реже снимать наличные в банкоматах, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Так, в 2016 году москвичи совершили 433 млн таких операций, в 2019 - 349 млн, а в 2020 - всего 270 млн. Всего за пять лет число операций по снятию наличных снизилось на 38%.

По словам главы департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, жители столицы при оплате товаров и услуг все чаще пользуются банковскими картами.

"Только за 2020 год общая эмиссия карт физическим лицам в столице выросла на 4,3 процента. Это во многом связано с тем, что в городе оплату практически любых товаров и услуг, будь то проезд в автобусе или покупка повседневных товаров, можно осуществить при помощи платежной карты", - заключил он.