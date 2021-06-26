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26.06.2021 13:58
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: Почти 600 молодых москвичей открыли свое дело благодаря проекту "Бизнес-уик-энд"

Текст: Любовь Проценко

Около 600 выпускников молодежного образовательного проекта "Бизнес-уик-энд" уже открыли собственное дело. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она рассказала порталу mos.ru:

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"Проект рассчитан на старшеклассников и студентов, которые хотели бы развиваться как предприниматели. Во время обучения участники получают необходимые практические знания и перенимают опыт успешных бизнесменов. Почти 600 выпускников "Бизнес-уик-энда" уже открыли свое дело".

Бесплатные курсы знакомят с основами предпринимательства и помогают запустить жизнеспособный стартап. Многие из тех, кто прошел обучение, к 20 годам создали прибыльное агентство. Например, 19-летняя Дарья Запорожанначинала карьеру с продажи велосипедов и детских игрушек оптом. После участия в "Бизнес-уик-энде" она создала бренд развивающих игрушек для детей. Стартовав с нулевым бюджетом, она уже э вышла на оборот в три миллиона рублей ежемесячно. Успех на рынке вдохновил молодую предпринимательницу, недавно она выпустила детские карточки, которые помогают малышам избавиться от дефектов речи.

22-летняя Алена Жарикова создала сеть пунктов выдачи заказов в интернет-магазинах. Девушка уже открыла 46 точек в 10 городах, среди которых Москва, Екатеринбург, Воронеж, Самара, Курск и другие. Присоединившись к занятиям "Бизнес-уик-энда" новичком, она завершила учебу с перспективной бизнес-идеей и проработанной стратегией. Сегодня чистая прибыль ее компании достигла почти трех миллионов рублей в месяц.

Идея проекта 23-летнего Артема Башкина тоже появилась в процессе обучения. Это сервис по созданию вышитых логотипов компаний и шевронов на рабочих костюмах, узоров на национальной одежде, а также 3D-вышивки. Работы выполняют на толстовках, футболках, кепках, халатах, даже на пледах и защитных масках. Артем продолжает развивать свое дело. Клиентами его сервиса уже стали более 450 организаций, в том числе крупные компании и спортивные клубы. Бизнес приносит молодому человеку 200 тысяч рублей в месяц, он планирует увеличить эту сумму до 500 тысяч.

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