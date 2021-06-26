Под Иваново в горящем доме погибли пожарный и ребенок

В горящем доме в поселке Чернореченский Ивановского района Ивановской области погибли пожарный и 12-летний ребенок. По факту их гибели заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

Как сообщили в СУ СКР по региону, когда доме вспыхнул пожар, жильцы квартиры на четвертом этаже - женщина и малолетний сын - сначала попытались выбраться самостоятельно. Но сильное задымление и распространившийся огонь не дали этого сделать.

Прибывшие на место возгорания пожарные эвакуировали мать ребенка через окно, но сына спасти не успели. Вместе с ребенком погиб и старший пожарный.

В рамках расследования назначены медицинские, пожарно-техническая судебные экспертизы, следователи устанавливают причины и обстоятельства трагедии.