После стрельбы в Ивановской области возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по факту расстрела людей в Кохме Ивановской области возбудило СУ СК РФ по региону.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном группой лиц, и покушении на убийство двух или более лиц, совершенном группой лиц.

В Следственном комитете также рассказали подробности произошедшего. По данным правоохранителей, в ночь с 25 на 26 июня несколько человек начали конфликтовать с 30-летним прохожим на улице около дома, к владельцу которого тот с друзьями пришел в гости. В один момент началась стрельба: 30-летний мужчина получил ранения в грудь и живот и умер на месте. Другие гости также были ранены и госпитализированы.

Злоумышленники скрылись, а место преступления оцепили. Один человек задержан, остальных участников конфликта разыскивают.