СК выяснит все детали смертельной аварии на МКАД

Столичные следователи собирают всю информацию о ДТП на юго-западе Москвы, в котором погибли трое, включая ребенка. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, 26 июня на внутренней стороне 41-го км МКАД произошла авария с участием такси и грузового автомобиля, в результате чего водитель и пассажиры такси, среди которых была 13-летняя девочка, получили травмы, несовместимые с жизнью.

Как сказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя следственного управления Юлия Иванова, произведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы произошедшего. Следователи подготавливают документы для назначения автотехнической судебной экспертизы.