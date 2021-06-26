Собянин: QR-коды станут защитой от жулья

Для доступа в кафе в Москве будут действительны только QR-коды, так как это является гарантией защиты от жулья в интернете. Об этом заявил в интервью "России 1" мэр Сергей Собянин.

"Зайдите в интернет, посмотрите, сколько там жулья всякого обещает вам в течение нескольких часов доставить бумажный сертификат, - подчеркнул глава города. - Это невозможно, и нигде в мире бумажный сертификат не работает".

QR-код дает полную информацию о вакцинации, он выдается автоматически при занесении вакцинированного в медицинскую базу. Коды можно получить через "Госуслуги", ЕМИАС и специальный сервис на mos.ru.