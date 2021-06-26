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26.06.2021 23:39
Рубрика: Общество

Светлана Разворотнева предлагает ужесточить наказания за загрязнение окружающей среды

Текст: Анна Полтавцева
Член общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева приняла участие в экологическом велозаезде, который прошел в столице. Участники мероприятия требуют прекратить загрязнение Большого Чертановского пруда, а также призывают поддержать инициативы Разворотневой, направленные на улучшение экологической ситуации как в Москве, так и в стране в целом.
Фото: Екатерина Бибикова Фото: Екатерина Бибикова
Фото: Екатерина Бибикова

Несмотря на то, что Большой Чертановский пруд - искусственного происхождения, раньше он был излюбленным местом рыбалки для москвичей. Однако последние несколько лет экология водоема значительно пострадала, так как он регулярно загрязняется нефтепродуктами. По мнению жителей района, их сброс происходит с расположенной неподалеку автозаправочной станции и попадает в пруд через коллектор, подпитывающий Большой Чертановский сточными водами. Москвичи и представители местных органов власти неоднократно обращались в надзорные органы и в ГУП "Мосводосток", которые проводили проверки, брали пробы воды и осуществляли мероприятия по очистке пруда. Но несмотря на приложенные усилия, предполагаемые виновные в загрязнении водоема наказаны не были и факты сброса нефтепродуктов до настоящего времени не пресечены.

Фото: Екатерина Бибикова
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Светлана Разворотнева по просьбе жителей присоединилась к борьбе за спасение пруда.

- Я подготовила обращения в прокуратуру г. Москвы, в Департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы и в ГУП "Мосводосток". Местные жители собирают под ним подписи. Сброс в пруд загрязняющих веществ не должен повториться, а виновные в череде правонарушений должны быть наказаны, - сказала она.

Правозащитница уверена, что здоровая экология большого города невозможна без решения подобных локальных проблем. Также она убеждена, что необходимо законодательно ужесточить меры ответственности за совершение подобных преступлений.

- Учитывая то, что проблема возникает регулярно, очевидно, что пруд засоряют осознанно и преднамеренно. И в такого рода случаях нужно очень жестко наказывать нарушителей, исходя не из объемов нанесенного природе ущерба, а по факту загрязнения пруда, реки, воздуха или почвы. Считаю, что нужно перенимать практику других стран: за умышленные преступления - наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, за особо тяжкие деяния - до десяти лет. Также предлагаю кратно увеличить штрафы для предприятий, которые наносят вред окружающей среде страны, - заявила Светлана Разворотнева.

Участники экозаезда с ней согласны, они прикрепили к своим велосипедам флаги, в поддержку инициатив активистки и проехали с ними по улицам Москвы.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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