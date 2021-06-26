Температура воды в Москве оказалась выше, чем на курортах Черного моря

Вода в Москве-реке прогрелась сильнее, чем вода в Черном море у курортов Краснодарского края, об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Метеорологи измерили температуру Москвы-реки вблизи Звенигорода. Результат - 25 градусов.

"К экстремально высокому результату привел длительный период аномальной жары и отсутствие осадков, - рассказала "РГ" главный метеоролог Татьяна Позднякова. - Жара привела к снижению уровня воды и быстрому прогреву. Обычно температура воды в этой реке летом не превышает +19...+21 градуса".

По ее словам, такой же прогрев наблюдали в 2010-2011 годах, когда долгое время стояла жара.

Метеоролог отметил, что по теплу подмосковная вода обогнала морскую воду на черноморских курортах. В Ялте, Алуште и Сочи море прогрелось до + 22 градусов, на градус теплее вода около Анапы и Геленджика. И лишь Азовское море в районе Ейска прогрелось до 25 градусов.