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26.06.2021 15:16
Рубрика: Экономика

В Москве для школьников запустили "Лето моей карьеры"

Текст: Сергей Бабкин

Столичных школьников пригласили принять участие в масштабном образовательном проекте "Лето моей карьеры". Подростков познакомят с актуальными профессиями программиста, веб-дизайнера, видеоблогера и разработчика игр.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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"За два года в этом проекте приняли участие уже почти 3 тысяч юных москвичей, - сказала директор городского центра "Моя карьера" Ирина Швец. - Чтобы не отменять мероприятие из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице и не подвергать риску здоровье детей и взрослых участников, принято решение провести программу в онлайн-формате".

В программе могут принять подростки от 14 до 17 лет. В течение 20 дней ребята пройдут обучение в 15 профильных школах, где будут знакомиться с актуальными профессиями. Зарегистрироваться можно на сайте.

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