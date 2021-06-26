В Москве жара побьет новый рекорд

В субботу в Москве синоптики ожидают новый рекорд. Столбики термометров поднимутся до 35-градусной отметки: так жарко 26 июня в городе еще не было, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Минимальная температура днем, по оценкам "Фобоса", составит плюс 33 градуса.

В течение дня жара будет нарастать, в Подмосковье возможно даже до плюс 36. До сегодняшнего дня самой высокой температурой для 26 июня была 33,6 - рекорд зафиксирован в 2010 году.

В то же время в субботу в Москве ожидается дожди и грозы, а в некоторых районах ненастье будет сопровождаться градом. При грозе возможно усиление ветра.