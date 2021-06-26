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26.06.2021 12:25
Рубрика: Власть

В Туле Сергей Шойгу поздравил первых выпускников суворовского училища

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Состоялся первый выпуск Тульского суворовского военного училища. Первых в Туле суворовцев поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Фото: Правительство Тульской области/tularegion.ru Фото: Правительство Тульской области/tularegion.ru
Фото: Правительство Тульской области/tularegion.ru

На учебном плацу прошло торжественное построение. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Тульской области Алексей Дюмин вручили выпускникам аттестаты об окончании училища.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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"Годы ученичества не были простыми, но и унылыми тоже не были, - заметил Сергей Шойгу, приветствуя выпускников. - У вас за плечами сложная учебная программа, экзамены, спортивные победы, активная общественная жизнь. Уверен, что каждый из вас с добротой будет вспоминать время, проведенное на тульской земле. И с особой благодарностью - своих педагогов и воспитателей".

Глава Минобороны посоветовал выпускникам-суворовцам смелее реализовывать свой творческий потенциал. "Не сомневаюсь, что вы с честью пронесете по жизни гордое звание суворовца. А привитые в этих стенах качества - верность долгу, ответственность, порядочность, надежность, взаимовыручка - помогут вам стать настоящими защитниками Отечества", - подчеркнул Шойгу.

Фото: Правительство Тульской области/tularegion.ru

Первый выпуск Тульского суворовского училища - это 63 выпускника. Шестеро вместе с аттестатами получили нагрудные знаки "За особые успехи в учении". Большинство суворовцев планируют продолжить военную карьеру.

Сергей Шойгу передал в ТулСВУ на хранение историческое знамя училища, существовавшего в Туле с 1944 по 1960 годы. "Первые суворовцы были парни, опаленные войной, которые обрели здесь дом и семью. Пусть это знамя станет символом суворовского братства и преемственности всех поколений выпускников училища. А это более 900 человек, чьи имена высечены на стеле выпускников", - сказал Министр обороны РФ.

Фото: Правительство Тульской области/tularegion.ru
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Выпускники возрожденного через полвека ТулСВУ исполнили исторический гимн суворовцев. На ребят с гордостью смотрели их родители: пять лет назад они привели сюда своих детей, а теперь, судя по выправке, - это юные офицеры.

- Вы - хранители и продолжатели славной истории суворовских училищ, лучших военных традиций армии, флота и государства Российского. Сегодня у вас открывается новая страница биографии. Какой бы вы ни выбрали дальнейший путь, уверен: понятия чести и долга останутся с вами навсегда и будут превыше всего. Всегда следуйте девизу суворовских училищ: "Жизнь - Родине, честь - никому!" - напутствовал ребят глава региона, Герой России Алексей Дюмин.

Фото: Правительство Тульской области/tularegion.ru

Справка "РГ"

Возрождено суворовское училище в городе-герое Туле было пять лет назад по инициативе Алексея Дюмина и благодаря решению Сергея Шойгу при поддержке Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ, президента России Владимира Путина. 8 сентября 2016 года училище в ходе визита в Тулу Президент РФ лично вручил руководству училища его новое знамя. Теперь рядом с ним в главном корпусе будет и историческая реликвия.

Сегодня Тульское суворовское военное училище - это целый автономный город, занимающий площадь 17 гектаров. Обучение в ТулСВУ базируется на классической школьной программе с углубленным изучением предметов и акцентом на практические занятия. Особое внимание уделено учебно-материальной базе - классы оснащены самым современным оборудованием. Конечно, много внимания уделяется спорту: ребята змогут заняться хоккем, армейским рукопашным боем, скалолазанием и другими видами.

В регионах Власть Безопасность Армия Общество Образование Правительство Минобороны Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

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