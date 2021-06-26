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26.06.2021 09:56
Рубрика: Происшествия

Уровень Амура возле Благовещенска превысил значения 2013 года

Текст: Инесса Доценко

Уровень Амура возле Благовещенска достиг отметки 840 сантиметров. Утром он составлял 837 сантиметров, поднявшись за сутки на 29, и три сантиметра "нагнал" к полудню. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

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Отметке "опасное явление" в этом районе соответствуют 800 сантиметров. Кстати, в катастрофическое наводнение 2013 года Амур поднимался у Благовещенска "лишь" до 822 сантиметров.

По расчетам гидрологов, за 27 июня Амур "подрастет" еще на 10 сантиметров и затем можно ожидать тенденцию спада.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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