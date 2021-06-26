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26.06.2021 07:13
Рубрика: Происшествия

В Приамурье паводок лишил автомобильного сообщения 13 населенных пунктов

Текст: Инесса Доценко

Число подтопленных паводком жилых домов в Приамурье за последние сутки достигло 388 (на утро 25 июня их насчитывалось 281). Об этом сообщило ГУ МЧС России по Амурской области. Больше всего подтопленных строений в селе Черняево Магдагачинского района (112) и в селе Марково Благовещенского района (105).

Фото: Пресс-служба МЧС РФ/ РИА Новости
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Кроме того, вода зашла на 913 приусадебных участков, подтопила пять автомобильных мостов, сделала невозможным проезд на 15 участках дорог. Без автомобильного сообщения остались 13 населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях.

Из подтопленных населенных пунктов за сутки было эвакуировано 582 человека, в том числе 178 детей. Всего с начала прохождения паводкового периода покинули свои дома 1537 человек, в том числе 432 ребенка. Из них 205 человек, в том числе 90 детей, разместились в пунктах временного размещения.

 

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