В Приамурье паводок лишил автомобильного сообщения 13 населенных пунктов

Число подтопленных паводком жилых домов в Приамурье за последние сутки достигло 388 (на утро 25 июня их насчитывалось 281). Об этом сообщило ГУ МЧС России по Амурской области. Больше всего подтопленных строений в селе Черняево Магдагачинского района (112) и в селе Марково Благовещенского района (105).

Кроме того, вода зашла на 913 приусадебных участков, подтопила пять автомобильных мостов, сделала невозможным проезд на 15 участках дорог. Без автомобильного сообщения остались 13 населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях.

Из подтопленных населенных пунктов за сутки было эвакуировано 582 человека, в том числе 178 детей. Всего с начала прохождения паводкового периода покинули свои дома 1537 человек, в том числе 432 ребенка. Из них 205 человек, в том числе 90 детей, разместились в пунктах временного размещения.