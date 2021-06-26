В Приморье обрушился автомобильный мост

Часть автомобильного моста между селами Борисовка и Кугуки обрушилась в Приморье. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Уссурийского городского округа, пострадавших нет.

Движение всех видов транспорта на данном участке приостановлено. Транспортное сообщение с селом Кугуки осуществляется через села Утесное и Линевичи.

Причина происшествия выясняется, специалисты занимаются обследованием конструкций моста, затем будет принято решение, подлежит ли переход реконструкции.

Инцидент вызвал бурое обсуждение на форумах и в соцсетях. Приморцы отмечают, что мост давно находился не в лучшем состоянии, которое усугубляли проезжавшие по нему большегрузы