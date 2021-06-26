В Татарстане проверят посадку вертолета на пляж

Сотрудники Татарской транспортной прокуратуры начали проверку по поводу посадки вертолета на пляж среди отдыхающих.

Видеозапись инцидента была опубликована в местном паблике. Автор ролика утверждает, что кадры были сделаны накануне вечером на одном из пляжей в городе Лаишево, что недалеко от Казани.

Воздушное судно на секунду зависло над водой, а затем приземлилось на берегу. Затем к кабине пилота подошел некий мужчина, спустя некоторое время вертолет поднялся в воздух.

- Организована и проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По результатам проведения проверки к лицам, допустившим нарушения действующего законодательства, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - пояснили в надзорном ведомстве.