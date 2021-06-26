Участковый в Томской области спас из горящего дома шесть человек

В Томской области участковый уполномоченный полиции МО МВД России "Парабельское" капитан полиции Виталий Басин спас шестерых человек, в том числе четверых малолетних детей, из горящего дома. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказала Ирина Волк, ночью к находившемуся дома участковому обратились соседи, которые заметили густой дым в районе здания на Школьной улице. Прибыв к месту происшествия, полицейский увидел горящий двухквартирный одноэтажный деревянный дом. Соседи утверждали, что там находятся шестеро жильцов.

Вход через дверь был заблокирован огнем, поэтому Виталий Басин подручными средствами разбил окно и проник в помещение. На крики никто не отозвался. Полицейский в одной из комнат обнаружил спящих троих малолетних детей. Он разбудил их и через окно передал соседям. Затем участковый увидел хозяйку квартиры с маленьким ребенком. Взяв малыша на руки, он вынес его и вывел женщину из горящего дома.

Затем капитан через оконный проем проник в соседнюю квартиру. Чтобы попасть внутрь, ему снова пришлось разбить окно. Жилище было сильно задымлено. На голос участкового из комнаты вышла 81-летняя хозяйка, которой он помог покинуть дом.

Решается вопрос о награждении участкового уполномоченного полиции Виталия Басина.