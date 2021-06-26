Четыре жителя Псковской области пострадали из-за урагана

Четыре человека пострадали из-за сильного ветра с дождем на юге Псковской области, один из них госпитализирован. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников написал в своем Instagram-аккаунте.

По состоянию на поздний вечер пятницы непогода оставила без электричества почти тысячу населенных пунктов. Оперативные службы устраняют повреждения. На восстановление может уйти больше суток, уточнил псковский губернатор.

"Больше других в регионе пострадали Великолукский, Бежаницкий, Куньинский, Опочецкий, Себежский, Усвятский районы и город Великие Луки, - цитирует Ведерникова РИА Новости. - Над устранением последствий непогоды работают 138 бригад с техникой, утром к ним прибудет подкрепление из других регионов".