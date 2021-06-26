Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на орбиту спутник нового поколения

Военный спутник нового поколения выведен на космическую орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б".

Она была запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области в 22:50 по московскому времени. В Минобороны РФ запуск назвали успешным. Он прошел в установленное время и в штатном режиме.

Это уже второй пуск носителя такого типа с Плесецка в 2021 году, напоминает РИА Новости. Всего же за 16 лет с момента испытания здесь космического ракетного комплекса "Союз-2" состоялось в общей сложности 52 пуска.