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26.06.2021 11:04
Рубрика: Экономика

Стало известно, куда москвичи поедут отдыхать в июле

Текст: Вера Черенева

Петербург, Анапа и Новороссийск оказались самыми популярными городами для путешествий на поезде из Москвы в июле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса Tutu.ru.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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В Северную столицу собираются отправиться 18,5 процента путешественников, бронирующих поездку. Средняя цена билета - 2666 тысяч рублей, относительно прошлого года они подорожали на восемь процентов. А вот поездки в Анапу наоборот обходятся москвичам дешевле на шесть процентов относительно прошлогоднего показателя. Средняя цена билета - 4107 рублей.

Заметно подешевели билеты в Новороссийск. Сейчас их средняя цена составляет 4757 рублей, а год назад было на 23 процента дороже. При этом в прошлом году Новороссийск был на десятом месте среди популярных направлений, а в этом вошел в тройку лидеров.

Кроме того, москвичи активно едут в Симферополь, Сочи, Лазаревское, Ейск, Туапсе, Евпаторию и Феодосию. В направлении южных курортов даже были пущены дополнительные поезда.

Жители столицы также намерены отдохнуть в Казани, Нижнем Новгороде, Петрозаводске, Белгороде, Саратове, Ростове-на-Дону, Иванове, Воронеже и Ярославле.

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