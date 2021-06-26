Стало известно, куда москвичи поедут отдыхать в июле

Петербург, Анапа и Новороссийск оказались самыми популярными городами для путешествий на поезде из Москвы в июле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса Tutu.ru.

В Северную столицу собираются отправиться 18,5 процента путешественников, бронирующих поездку. Средняя цена билета - 2666 тысяч рублей, относительно прошлого года они подорожали на восемь процентов. А вот поездки в Анапу наоборот обходятся москвичам дешевле на шесть процентов относительно прошлогоднего показателя. Средняя цена билета - 4107 рублей.

Заметно подешевели билеты в Новороссийск. Сейчас их средняя цена составляет 4757 рублей, а год назад было на 23 процента дороже. При этом в прошлом году Новороссийск был на десятом месте среди популярных направлений, а в этом вошел в тройку лидеров.

Кроме того, москвичи активно едут в Симферополь, Сочи, Лазаревское, Ейск, Туапсе, Евпаторию и Феодосию. В направлении южных курортов даже были пущены дополнительные поезда.

Жители столицы также намерены отдохнуть в Казани, Нижнем Новгороде, Петрозаводске, Белгороде, Саратове, Ростове-на-Дону, Иванове, Воронеже и Ярославле.