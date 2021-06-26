В Симферополе четыре человека пострадали в ДТП со скорой

В центре Симферополя, на улице Киевской, произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля KIA. В аварии пострадали четыре человека. Сотрудники ГИБДД начали проверку по факту ДТП. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Иномарка не пропустила скорую на перекрестке, и в результате медицинский автомобиль протаранил металлическое ограждение. Вылетев за пределы проезжей части, скорая врезалась в дерево. Удар легковушки пришелся в правую пассажирскую дверь.

- Легковой автомобиль не предоставил преимущество машине скорой, которая везла пациента с включенным проблесковым маячком и сигналом, - констатировал "РГ" директор Республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко. - К счастью, обошлось без серьезных повреждений.

- По предварительным данным, автомобиль скорой помощи, двигаясь с маячками и звуковым сигналом со стороны улицы Куйбышева в сторону площади Московской на красный свет, совершил столкновение с автомобилем КIA, - рассказали в пресс-службе МВД по РК. - В результате ДТП водитель скорой помощи, фельдшер, пациент и родственник пациента, находившийся в машине, пострадали. Все были доставлены в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия, и по результатам расследования будут приняты законные процессуальные решения.