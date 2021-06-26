Вводимые на курортах ограничения поднимают спрос на жилье у частников

Новость об антиковидных ограничениях в Краснодарском крае позитивно восприняли частники, сдающие жилье отдыхающим. Необходимость предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест распространяется только на отдыхающих, заезжающих в гостиницы.

Судя по чатам в интернете, владельцы жилья, сдающие его посуточно, ожидают, что вакцинированные туристы, не сумев заселиться в гостиницу, обратятся на рынок краткосрочной аренды.

Если сравнивать спрос на краткосрочную аренду жилья на юге страны в середине июня и в первые дни после объявления новых антиковидных ограничений, то можно увидеть возрастание интереса к частной недвижимости, говорит руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимость" Артем Кромочкин. Поиск вариантов частной загородной недвижимости в Краснодарском крае увеличился на 19,2%. Интерес к съему квартир вырос на 15%. На средние цены аренды это пока не повлияло.

Число обращений в колл-центр по поводу бронирований в Краснодарском крае за первые же сутки после объявления об ограничениях выросло, пользователи спрашивают, что необходимо при заселении и как будет проходить этот процесс на практике, говорит гендиректор сервиса "Суточно.ру" Юрий Кузнецов. "Но мы думаем, что падение числа бронирований всё-таки будет как у отелей, так и у частников", - говорит он. Число заявок на бронирование в Крыму и Краснодарском крае снизилось на 25-30% сравнению с прошлой неделей. Однако эксперт связывает это не столько с пандемией, сколько с затоплением южных городов, а также с открытием для россиян Турции. Но после небольшого падения спроса в конце июня - начале июля курортный сезон наладится и пройдет успешно, несмотря даже на ограничения, считает Кузнецов: "Люди не хотят отказываться от отдыха, доступ к вакцинации и ПЦР-тестам сейчас есть у большинства населения. В этом плане ситуация в стране гораздо лучше, чем в прошлом году".

В Москве, напротив, вводимые ограничения на вход в рестораны и на мероприятия несколько снизил спрос на краткосрочную аренду. Интерес к найму квартир упал за пару недель на 4,3%, отмечает Кромочкин. Сильного спада не произошло - в Москве падение спроса составило не более 5%, в Санкт-Петербурге - около 10%, говорит Кузнецов. Процент отказов от бронирования также не очень большой, они единичны - в основном, от тех, кто собирался на мероприятия, которые отменили.

Массовых отмен посуточного бронирования в Москве пока не наблюдается, говорит владелец сети апартаментов Smart Lofts Moscow Владимир Кривнов, однако и новых бронирований на июль-август за последнюю неделю немного. Вероятно, гости, которые хотели бы посетить Москву в эти месяцы, пока выжидают. После начала пандемии рынок краткосрочной аренды в столице начал восстанавливаться в сентябре-октябре, но к декабрю, традиционно удачному месяцу, снова наступил спад. В итоге за прошлый год выручка "посуточников" оказалась примерно на 25% ниже прогнозируемой. А полноценное восстановление пришло только к марту нынешнего года. При этом увеличилось количество нехарактерных долгосрочных броней сроком на месяц и больше, а также количество бронирований жилья самими москвичами, которые, похоже, хотели внести разнообразие в карантинный образ жизни, отмечает Кривнов.