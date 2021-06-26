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26.06.2021 07:37
Рубрика: Общество

На Урале врач собрала полную копилку монет, которые извлекли из детей

Текст: Екатерина Призова

Заведующая эндоскопическим отделением челябинской областной детской клинической больницы Татьяна Лещева десять лет собирала монетки, которые проглотили дети и которые потом извлекли врачи. Денег набралась целая кошка-копилка.

Фото: iStock
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- Врач всегда спрашивает: "Это не последние деньги в семье?" Ни разу не случалось, чтобы за монетами кто-то из родителей обращался, - рассказал KP.RU пресс-секретарь клиники Дмитрий Руденок.

Когда керамическая копилка была полна, ее по традиции разбили и подсчитали "доходы": вышло около тысячи рублей - их решили потратить на маленькие сувениры для работников отделения.

Кстати, кроме монет из детских желудков часто достают пуговицы, мелкие игрушки, магниты. Однажды малыш проглотил золотую сережку - ее отдали родственникам после извлечения.

Родители в соцсетях "опознали" в коллекции и свои "вклады".

- Наша двушечка тоже тут есть... Надеемся, что в вашей копилке от нашей семьи она первая и последняя! - написала мама одного из детей.

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