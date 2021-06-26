На Урале задержан сбытчик "медотводов" от вакцинации против COVID-19

Впервые на Среднем Урале сотрудниками полиции задержан продавец поддельных медицинских справок - медотводов от вакцинации, в том числе от прививки против COVID-19. Сбытчика липовых запретов на вакцинацию вычислили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Свердловской области. Подозреваемого поймали в одном из торговых центров Екатеринбурга.

Как сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в ходе проверочной закупки, которую провели оперуполномоченные, был взят с поличным гражданин 1990 года рождения, нигде не работающий житель города Лесной Свердловской области. Мужчина продал покупателям четыре справки, оформленных якобы в трех больницах областной столицы. За каждую из них он получил по тысяче рублей.

У штамповщика "липовых" отводов были изъяты поддельные печати и несколько конвертов с другими фальшивыми документами по COVID-19. В ходе расследования выяснилось, что больницы Екатеринбурга, чьи данные фигурировали в справках, никакого отношения к противоправной деятельности не имеют. Клиентов, желающих избежать вакцинации, мужчина искал в интернете. Сейчас принимаются меры по блокировке использовавшихся сайтов, также устанавливаются возможные сообщники.

- На вопрос о причинах занятия таким криминальным заработком, подозреваемый ответил, что его привлек достаточно легкий способ добыть средства на хлеб с маслом. Он не думал, что на его след так быстро выйдут полицейские. Уверен, не думал и о том, какую реальную опасность представляют для общества те "фантики", которые он продавал без угрызения совести. Тревожит и тот факт, с какой легкостью идут на покупку поддельных медицинских справок отдельные граждане, забывая, что за подобные вещи предусмотрена уголовная ответственность в виде ареста на срок до шести месяцев, - сказал Валерий Горелых.

Задержанный уже дал признательные показания и написал явку с повинной. Собранные в отношении сбытчика фальшивых справок материалы направлены для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела. Действия "предпринимателя" подпадают под статью 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". За подобные нарушения законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.