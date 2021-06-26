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26.06.2021 15:12
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге самолет при взлете столкнулся с птицей

Текст: Светлана Добрынина (Екатеринбург)

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов после столкновения самолета с птицей.

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Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, утром 26 июня командир воздушного судна SU-95, выполняющего рейс Екатеринбург - Ноябрьск, сообщил о попадании птицы в самолет. Инцидент произошел при взлете: птица врезалась в носовую часть воздушного судна с правой стороны.

На борту в этот момент находились 37 пассажиров, из них трое детей, и пять членов экипажа. Поскольку никаких технических сбое в работе самолета после столкновения не произошло, командир принял решение о следовании в пункт назначения - аэропорт города Ноябрьск.

По прибытии в аэропорт назначения был произведен осмотр воздушного судна, повреждений не обнаружено. Пострадавших нет.

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