Россия рассчитывает на вовлечение Европы в контроль над вооружениями

Москва надеется, что США готовы вовлекать Европу в диалог по контролю над вооружениями.

Об этом свидетельствуют заявления госсекретаря Энтони Блинкена привлечь Париж и Лондон, как своих союзников, в решение этих вопросов, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам высокопоставленного дипломата, он хотел бы надеяться, что Вашингтон тем самым посылает сигнал о своей готовности вовлекать в этот процесс и Францию, и Великобританию.

"Мы давно выступаем в пользу этого, и если по итогам контактов между Парижем и Вашингтоном достигнуто такое понимание, мы можем это только приветствовать. Если такого понимания нет, тогда они должны пояснить, что имеют в виду", - указал Рябков.

По его словам, перспектива перевода контроля над вооружениями на многостороннюю основу станет одной из главных тем в диалоге Москвы и Вашингтона.

"И как минимум учет потенциалов ближайших союзников США в этой области при разработке нового уравнения безопасности, в пользу которого мы выступаем в последнее время, будет одним из направлений нашей работы с американцами - и с европейцами тоже", - пояснил заместитель главы МИД РФ.