РПЦ: Патриарх Константинопольский возомнил себя вершителем судеб православия

Русская православная церковь не примет объединения православия и католицизма по инициативе Константинопольского патриарха Варфоломея, сказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

Его слова стали реакцией на сообщение одного из православных порталов о том, что принадлежащий к духовенству Константинопольского патриархата митрополит Италийский Поликарп (Ставропулос) заявил в интервью Vatican News, что "жесты" патриарха Константинопольского Варфоломея и папы римского Франциска "все больше идут в направлении полного единства", а "путь католиков и православных к полному единству приближается к финишу, и на уровне верующих эта цель уже достигнута".

- Патриарх Константинопольский в последнее время возомнил себя вершителем судеб православия, он считает, что может единолично принимать какие-то решения, - отметил митрополит Иларион, выступая в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24". - Не будет ничего удивительного в том, что Константинопольский патриарх без согласия других поместных православных церквей, без решения тех многочисленных вопросов, которые стоят на повестке православно-католического диалога, просто объявил бы о том, что произошло воссоединение, подписал бы какую-нибудь бумагу. Для нас, для Русской православной церкви, эта бумага ничего не будет значить.

При этом митрополит Иларион подчеркнул, что с 2000 года лично участвовал в православно-католическом диалоге, в котором сопредседательствовал Константинопольский патриархат. Политику Константинопольского патриархата в нем глава ОВЦС охарактеризовал как "заимствование католической модели иерархии и управления".