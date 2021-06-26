Сегодня в Турции начнут сооружение "второго Босфора"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 июня торжественно заложит первый камень в основание первого из шести мостов, которые будут пересекать канал "Стамбул", он же - "второй Босфор", самый, наверное, амбициозный проект нынешних турецких властей. Возможность его строительства обсуждалась еще в 16 веке султаном Сулейманом Великолепным, а знаменитый архитектор Синан даже создал проект канала. Однако в силу разных причин его осуществление неоднократно откладывалось.

Для прокладки канала рассматривалось пять трасс, в итоге выбрали маршрут от стамбульского района Кучукчекмедже на Мраморном море, где находится старый аэропорт "Ататюрк", через водохранилище Сазылдере и до Дурусу рядом с новым международным аэропортом Стабула на Черном море. Длина нового канала - около 45 километров ("настоящий" Босфор 60 километров в длину), ширина - минимум 275 метров, глубина - 20,75 метра. Пропускная способность канала составит порядка 185 судов в сутки, то есть около 67,5 тысячи судов в год (через "настоящий Босфор" сегодня проходят 43 тысячи судов в год).

Точных оценок затрат на сооружение канала "Стамбул" нет, цифры колеблются от 13 до 20 миллиардов долларов, хотя официально турецкие власти опираются на сделанное ранее заявление Эрдогана, в котором он озвучил сумму в 13 миллиардов долларов. Строить предполагается на основе частно-государственного партнерства, при этом часть финансирования будет выделена из бюджета.

Согласно опубликованным ранее расчетам, планируется, что новый Босфор станет приносить порядка восьми миллиардов долларов в год, в основном за счет платежей за транзит. Сравнивать с доходами от эксплуатации "настоящего Босфора" будет некорректно, поскольку большая часть судов и кораблей, благодаря Конвенции Монтрё о Черноморских проливах 1936 года проходят Босфор бесплатно, иногда оплачивая только сборы за лоцманскую проводку, буксировку, медицинские услуги, навигацию и спасательные работы. Между тем содержание инфраструктуры стоит больших денег.

Сроки постройки нового канала также остаются неясными. Изначально турецкие власти хотели начать работы в 2020 году и закончить в 2026-2027 годах, но теперь, возможно, расписание будет пересмотрено. К началу сооружения Канала власти Турции создали сайт Kanal Istanbul, на котором обещают давать полную и актуальную информацию о проекте.

Зачем нужен новый Босфор

Как заявляет руководство Турецкой Республики, основной Босфор очень перегружен, причем часть из 43 тысяч судов, проходящих через него ежегодно, перевозит опасные грузы. При этом навигация по Босфору непростая, там есть разнонаправленные течения и повороты под 45 градусов (максимальный поворот составляет 80 градусов), а также оживленное движение стамбульских городских паромов-вапуров, следующих перпендикулярным курсом к ходу транзитных судов. Особенно это опасно в туман или в шторм. При этом время ожидания до разрешения пройти через Босфор может достигать недели, что влечет большие расходы для судовладельцев. С помощью Канала Стамбул власти Турции надеются решить эти проблемы.

Инфраструктура канала "Стамбул"

Проект создания канала предусматривает строительство контейнерных портов у входов в канал со стороны Мраморного и Черного морей, логистического центра, зоны отдыха на Черном море, а также - возведение элитного жилья на берегах нового канала. По слухам, участки вдоль трассы будущего канала уже выкуплены известными людьми, включая особ из королевских семей стран Персидского залива и даже Биллом Гейтсом. Планируется возвести два современных "умных города" с низкоэтажной застройкой и с общим населением около 500 тысяч человек. Кроме того, новый канал будет оборудован всей необходимой инфраструктурой, как то волнорезами, причалами, маяками, станциями технического обслуживания судов и так далее.

Канал "Стамбул" и Конвенция Монтрё

Как сказано на сайте Kanal Istanbul, понятие "канал" в международном праве используется для обозначения искусственно созданного водного пути, соединяющего два морских района. Поскольку канал "Стамбул" создается рукотворно на государственной земле, государство имеет полную власть над каналом. Однако, поскольку строительство проекта канала планируется не для полной ликвидации прохода через турецкие проливы (Босфор и Дарданеллы), а только в обход пролива Босфор, правила, предусмотренные Конвенцией Монтрё, будут по-прежнему применяться. Ведь судам до или после достижения "Стамбула" необходимо будет войти в турецкий пролив и пройти через него. Таким образом, проект канал "Стамбул" не нанесет вреда конвенции Монтрё... и эта конвенция будет действовать до тех пор, пока Турция продолжает ее тщательно выполнять".

Ущерб окружающей среде

Власти Турции утверждают, что были проведены самые тщательные исследования в разных областях и выбраны оптимальные решения для строительства с минимальным ущербом для окружающей среды, населения и исторических памятников. Также власти ответили на опасения противников проекта нового канала, что он лишит Стамбул с его более чем 15 миллионами жителей, достаточных запасов питьевой воды. Согласно информации властей, канал "Стамбул" лишит мегаполис примерно трех процентов от нынешнего объема запасов пресной воды, однако эта потеря будет возмещена после строительства нового водохранилища Мелен.

Критика канала "Стамбул"

Проект вызвал много возражений и споров в турецком обществе. В числе возражений - уже упомянутые опасения, что из-за проекта крупнейший город Турции - Стамбул - столкнется с дефицитом питьевой воды. Также критикуются большие затраты на строительство канала в то время, как страна переживает затяжной экономический кризис. Многие, особенно оппозиция, предлагают лучше потратить средства на улучшение жизни людей. Кроме того, остается определенная неясность касательно соблюдения властями Турции положений Конвенции Монтрё после открытия нового канала. В частности, об этом было сказано в нашумевшем письме отставных турецких адмиралов, опубликованном в апреле этого года. Десять адмиралов были арестованы после обнародования письма.