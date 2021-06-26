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26.06.2021 13:57
Рубрика: Экономика

Сигареты продолжат дорожать

Текст: Татьяна Карабут
С 1 июля табачные изделия в магазинах не могут стоить дешевле 107,78 рубля. С этой же даты вслед за маркированными сигаретами из продажи должен исчезнуть немаркированный альтернативный табак (сигары, курительный табак, табак для кальяна и т.п.). Так власти борются с нелегальной продукцией. Но этих мер мало - нужно уровнять ставки акцизов в ЕАЭС, считают эксперты.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на сигареты действует уже с 1 апреля 2021 года. Но в течение трех месяцев, до 1 июля, рознице разрешалось продавать остатки дешевле, если товар был закуплен до момента установления ЕМРЦ.

Фото: Пресс-служба Ассоциации малоформатной торговли
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То же самое с маркировкой: для альтернативного табака обязательная маркировка вступила в силу еще с 1 июля 2020 года (для обычной табачной продукции - на год раньше), но распродавать немаркированные остатки разрешалось до июля 2021 года.

Единая минимальная розничная цена рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. Поскольку акцизы на табачную продукцию в 2021 году выросли на 20% (до 2359 рублей за 1 тысячу штук), в среднем пачка сигарет подорожает со 120 до 140 рублей.

Соответственно, только акцизов с пачки сигарет производитель должен уплатить 47,18 рубля. Всего же доля налогов в пачке легальных сигарет составляет около 66%. В 2022 году акцизы вырастут на уровень инфляции. Соответственно, вырастет и ЕМРЦ. Ранее, наоборот, рассчитывалась максимальная розничная цена на табачную продукцию, а минимальная цена должна была составлять 75% от максимума. Отсюда - огромное количество нелегальных сигарет по 60 рублей за пачку. С установлением ЕМРЦ такая продукция будет автоматом считаться нелегальной.

Из-за нелегального табака федеральный бюджет теряет около 100 млрд в год, оценивал ранее статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Фото: iStock
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"Проблема в том, что нелегальный табак поступает из ближнего зарубежья, из стран, которые входят в ЕврАзЭС, и основная страна-поставщик, через которую продукция проходит и к нам заходит - это Беларусь. Это более 50%, и здесь одной маркировкой вопрос не решишь", - говорил он.

По данным компании Kantar TNS, в первом квартале 2021 года доля нелегальных сигарет в России достигла 10,7%. Тогда как ранее падала до 7%.

По словам руководителя "БАТ Россия" по вопросам борьбы с нелегальной торговлей Игоря Черкасского, нелегальные табачные изделия можно легко купить на крупных оптовых рынках в столице. Также велика доля нелегального рынка на юге страны: в Ростовской области она составляет почти 25%, а на Северном Кавказе превышает 40%.

"Постепенное ослабление ограничений, связанных с COVID-19, в частности, открытие границ, способствовало возобновлению распространения нелегально ввозимой табачной продукции, а резкое повышение акциза - увеличению разрыва в стоимости легальной и нелегальной пачек", - считает директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко" в России и Центральной Азии Илона Миртова.

Фото: AP Photo
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И ЕМРЦ, и маркировка - одни из эффективных инструментов борьбы с нелегальной продукцией. В январе этого года в России стартовал эксперимент по цифровой маркировке отдельных видов никотиносодержащей продукции (включая стики с нагреваемым табаком).

Директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Александр Мироненко надеется, что эта инициатива, став обязательной, поможет снизить объемы незаконного оборота НСП, поступающей в Россию из стран ЕАЭС. При этом он считает, что обязательную маркировку необходимо распространить на все остальные типы никотинсодержащей продукции, а также на безникотиновые жидкости. Это защитит легальных производителей и потребителя.

Однако участники рынка уверены, что проблему нелегального оборота можно решить только комплексным путем.

"Прежде всего, необходимо устранить экономические причины нелегальных перетоков табачной и никотинсодержащей продукции - кратная разница в ставках акцизов в странах ЕАЭС, доходящая до 90%, является главной экономической предпосылкой для роста контрабанды", - говорит Мироненко.

Кроме того, нужно и дальше усиливать законодательные, контрольно-надзорные и правоохранительные меры. Такая работа ведется постоянно: 11 июня президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за производство, ввод в оборот или продажу товаров и продукции без цифровой маркировки. По нему штрафы могут достигать 500 тыс. рублей. Нарушителям грозит конфискация товара, оборудования и приостановка деятельности до 90 суток.

Экономика Товары и цены Алкоголь и табак

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