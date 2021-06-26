Собянин: Для победы над коронавирусом нужна либо вакцинация, либо локдаун

Самой действенной мерой против пандемии коронавируса является вакцинация. Такое мнение в интервью телеканалу "Россия 1" высказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Нужно одно - быстрая масштабная вакцинация. Другого никто ничего не придумал", - сказал глава города.

При этом важно соблюдать санитарные требования, носить маски и перчатки в общественных местах.

Однако санитарные требования - это временные меры, нужно кардинально решить проблему, считает Сергей Собянин.

"Чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться, либо уйти в локдаун и все закрыть", - подчеркнул глава города.