Список "Родины" на выборах возглавят Алексей Журавлев и Татьяна Буланова

Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев и певица Татьяна Буланова вошли в общефедеральную часть списка объединения на выборах в Госдуму. Список представил сам Журавлев на предвыборном съезде партии, который проходит в субботу в Москве.

Помимо лидера "Родины" и звезды эстрады, в первую пятерку вошли: Герой России, участник войн в Афганистане, Югославии и Сирии Андрей Богатов, главный редактор сети информационных порталов "Блокнот.Ру" Олег Пахолков, футболист Дмитрий Булыкин.

Всего партия включила в общефедеральную часть десять своих представителей. Вторую пятерку составили Михаил Хазин, Вячеслав Илюхин, Валерий Шинкаренко, Алексей Рылеев и Карен Григорян.

Всего в федеральном списке "Родины" - 289 фамилий в 60 региональных группах. Также партия выдвигает 148 кандидатов по одномандатным округам.

Напомним, Государственная дума избирается по смешанной системе: 225 депутатов - по партийным спискам и 225 - по одномандатным округам. В федеральный список можно включить от 200 до 400 кандидатов, в лидирующую группу - не более 15 человек.