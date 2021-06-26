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26.06.2021 10:46
Рубрика: Экономика

США и Германия планируют помочь Украине из-за "Северного потока-2"

Текст: Алексей Любовецкий
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

США и Германия обсуждают возможность оказания помощи Украине на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным агентства, среди возможных вариантов - инвестиции для строительства Киевом собственных электростанций, а также план по наращиванию поставок газа из Украины.

Кроме того, Берлин выразил готовность начать переговоры с Москвой о продлении транзитных контрактов с Киевом.

Как пишет Bloomberg, на переговорах представители США и Германии также обсудили возможность создания механизма по приостановке поставок газа по "Северному потоку-2" в случае, если Россия будет оказывать давление на Украину. При этом ФРГ выступила против этой идеи, а США усомнились, что механизм можно воплотить в реальность.

Инвестор "Северного потока-2" ответил на заявление США о "грязном газе"

Стороны запланировали согласовать основные положения договоренностей к визиту канцлера Германии Ангелы Меркель в США в июле.

"Северный поток-2" проходит по дну Балтийского моря из России в Германию. "Газпром" реализует проект совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух линий газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров в год.

По словам вице-премьера Александра Новака, строительство газопровода должно завершиться до конца года.

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