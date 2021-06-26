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26.06.2021 11:14
Рубрика: Происшествия

Тимофей Баженов пригласил экспертов обсудить вопросы кибермошенничества

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Максим Манюров Фото: Максим Манюров
Фото: Максим Манюров

Лидер общественного движения Тимофей Баженов инициировал открытие дискуссионного круглого стола с участием экспертов из ОНФ и МВД. Мероприятие состоялось на площадке штаба общественной поддержки партии "Единая Россия". На открытии мероприятия телеведущий предложил ужесточить меры наказания за киберпреступления.

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"Проблема кибербезопасности из разряда рядового мошенничества за последние 5 лет переросла в глобальную угрозу общественному порядку. Если мы будем сидеть сложа руки, проблема станет угрозой не только обществу, но и нормальному функционированию государства, которое, следуя общему вектору мирового развития, переходит в цифровую среду" - отметил Тимофей Баженов.

В презентации Баженов указал данные Центробанка, согласно которым преступники из карманов россиян похищают почти 10 миллиардов в год. Чаще всего от манипуляций мошенников страдают люди старшего возраста от 60 лет и старше - 27% случаев кибермошенничества. Граждане 50-59 лет входят в 20% всех пострадавших от интернет-мошенников лиц.

"Защита социально незащищенных слоев населения от мошенников - это не только проблема возврата украденных накоплений, но и вопрос сохранения здоровья пенсионеров, инвалидов и детей-сирот к их нормальной жизни без стрессов и потрясений. Кибермошенничество в отношении этих категорий граждан должно стать тяжким преступлением", - добавил телеведущий.

Решить проблему необходимо на законодательном уровне, считает лидер общественного движения Тимофей Баженов. Он предлагает внести изменения в Уголовный кодекс РФ, согласно которым совершение преступления в отношении социально незащищённых слоёв населения надо признать отягчающим обстоятельством.

С докладом "Основные типы дистанционных хищений и методы борьбы с ними" выступил заместитель начальника 6 отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве Сергей Клиндухов.

Фото: iStock
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"Пенсионеры и люди пожилого возраста в силу психологических особенностей наиболее уязвимы перед уловками телефонных и кибермошенников. Постоянно обновляется арсенал технических средств преступников и используемых ими методов социальной инженерии.

Пожилые люди зачастую с доверием относятся к звонкам со знакомых коротких номеров, они не осведомлены, что даже номера крупнейших банков могут быть подменены с помощью IP телефонии", - рассказал Клиндухов. В частности, мошенники используют сервис подмены номеров, которые предоставляют интернет-провайдеры.

Участниками "круглого стола" стали представители органов МВД, муниципальных органов управления, лидеры мнения, представители общественных и государственных организаций. Санитарные нормы на встрече были соблюдены.

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