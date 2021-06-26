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У новых "Звездных войн" появился сценарист

Новости
    26.06.2021, 15:04
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Скриптом ленты "Звездные войны: Эскадрилья "Изгой" (Star Wars: Rogue Squadron) будет заниматься Мэттью Робинсон. Об этом сообщает Variety.

Фото: kinopoisk.ru
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Робинсон - американский сценарист, актер, режиссер и продюсер, известный по лентам "Изобретение лжи", "Любовь и монстры", "Дора и затерянный город" и как автор сюжета "Монстр-траков".

Поставит картину Пэтти Дженкинс ("Монстр" с Терон и Риччи, первая и вторая "Чудо-женщины"). Премьера анонсирована на 22 декабря 2023-го.

На Disney назначение пока никак не прокомментировали.

Фото: kinopoisk.ru
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Сюжет не разглашается. Известно лишь, что картина сосредоточится на пилотах истребителей Т-65 X-wing, которые использовались в том числе Альянсом повстанцев. В основу сценария ляжет серия романов, выходивших в 1996-2012 годах.

Согласно мифологии саги, изначально Т-65 разрабатывались для Империи, но позже команда разработчиков отправилась с прототипами к Альянсу за восстановление Республики и заключила с ним сделку.

X-wing - единственный истребитель, который признавала Разбойная (или Бродячая) эскадрилья, одним из основателей которой был Люк Скайуокер. Впоследствии Т-65 стал ее символом.

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