У новых "Звездных войн" появился сценарист

Скриптом ленты "Звездные войны: Эскадрилья "Изгой" (Star Wars: Rogue Squadron) будет заниматься Мэттью Робинсон. Об этом сообщает Variety.

Робинсон - американский сценарист, актер, режиссер и продюсер, известный по лентам "Изобретение лжи", "Любовь и монстры", "Дора и затерянный город" и как автор сюжета "Монстр-траков".

Поставит картину Пэтти Дженкинс ("Монстр" с Терон и Риччи, первая и вторая "Чудо-женщины"). Премьера анонсирована на 22 декабря 2023-го.

На Disney назначение пока никак не прокомментировали.

Сюжет не разглашается. Известно лишь, что картина сосредоточится на пилотах истребителей Т-65 X-wing, которые использовались в том числе Альянсом повстанцев. В основу сценария ляжет серия романов, выходивших в 1996-2012 годах.

Согласно мифологии саги, изначально Т-65 разрабатывались для Империи, но позже команда разработчиков отправилась с прототипами к Альянсу за восстановление Республики и заключила с ним сделку.

X-wing - единственный истребитель, который признавала Разбойная (или Бродячая) эскадрилья, одним из основателей которой был Люк Скайуокер. Впоследствии Т-65 стал ее символом.