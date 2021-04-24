"Новости со всех концов света"

Номинации: "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший саундтрек", "Лучший звук"

Фото: twitter.com/netflix

Какой же "Оскар" без ежегодного фильма с Томом Хэнксом? Снова он играет усталого, потрёпанного жизнью, но не озлобившегося и вообще чрезвычайно положительного белого мужика. Что в данном случае особенно ценно, поскольку положительным белым мужиком оказывается ветеран-конфедерат, который спасает от невзгод девочку, воспитанную индейцами. То есть налицо здесь подзабытый за последние пару лет позитивный голливудский пафос а-ля "Зелёная книга" с призывом всем стирать этнокультурные барьеры, мириться и дружить - можно ещё сказать, этакие "Искатели" Джона Форда наоборот. Милейшая, в общем, картина, добротный сентиментальный вестерн - но, вы же понимаете, даже Тома Хэнкса за роль даже очень доброго конфедерата сейчас никто бы не номинировал. Поэтому довольствуются "Новости" лишь аудио-визуальными категориями.

"Белый тигр"

Номинация: "Лучший адаптированный сценарий"

Фото: kinopoisk.ru

Помните сенсационный прошлогодний успех одного корейского фильма на "Оскаре"? Вот и в Индии его помнят. "Белый тигр" Рамина Бахрани - это, если максимально коротко его рецензировать, те же "Паразиты", только в индийской версии. Человек из низов сначала просто хочет быть слугой при ком-нибудь богатеньком, а потом - разок солгав, разок кое-кого подставив - входит во вкус со всеми кроваво вытекающими. Кстати, книжка, которую экранизировали, вышла задолго до "Паразитов", и есть, честно говоря, подозрение, что Пон Чжун Хо многое - вплоть до реплик персонажей - оттуда подрезал. Но тут уж ничего не попишешь: широким массам киноадаптация White Tiger однозначно запомнится как глубоко вторичная, эпигонская вещь. Хотя и забавная, и довольно остроумная, не поспоришь, и симпатичная - а уж стремительно левеющей Академии подобное нынче заходит на ура в любых концентрациях.

"Эмма."

Номинации: "Лучший дизайн костюмов", "Лучший грим и причёски"

Фото: kinopoisk.ru

Новое прочтение и без того довольно легкомысленного романа Джейн Остен получилось даже более весёленьким, чем первоисточник. А номинации вполне красноречиво говорят о степени обязательности его просмотра. С другой стороны, чем не повод в очередной раз полюбоваться чудесной Аней Тейлор-Джой? Да ещё в богатых костюмах и с красивой причёской.

Рецензия

"Грейхаунд"

Номинация: "Лучший звук"

Фото: kinopoisk.ru

Для фильма о подводниках времён Второй мировой, сценарий к которому написал Том Хэнкс, также сыгравший главную роль, уважаемые академики расщедрились аж на одну второстепенную номинацию. Оно и понятно - в современные тренды "Грейхаунд" со своим подчёркнутым консерватизмом в подаче исторического материала точно не вписывается. За что мы его, в свою очередь, и любим.

Рецензия

"Полночное небо"

Номинация: "Лучшие визуальные эффекты"

Фото: kinopoisk.ru

Очередной опыт Джорджа Клуни в режиссуре. В его новой работе человечество довело Землю до какого-то катаклизма и улетело в космос (да, опять!), а учёный, открывший подходящую планету (его сам Клуни и играет), смертельно болен и лететь отказывается. Вместо этого он днями напролёт скучает на арктической станции, а зритель наблюдает за его тоскливым бытом и флэшбэками, где героя в молодости играет Итан Пек, похожий на Клуни примерно, как тушканчик на пуму. И вот в один день он обнаруживает нечто, придающее смысл его угасающему и до воя унылому существованию. Что потом перечеркнёт банальный твист, если у вас хватит сил до него досмотреть. В общем, "Полночное небо" понравилось мало кому, да и спецэффекты, за которые оно получило единственную номинацию, у соседей позрелищнее.

"Любовь и монстры"

Номинация: "Лучшие визуальные эффекты"

Фото: kinopoisk.ru

Вот, скажем, у "Любви и монстров" (только не спутайте с только что вышедшим одноимённым российским фильмом). Это такая более романтичная версия "Zомбиленда". После апокалипсиса, устроенного астероидом, превратившим всякую живность в опасных мутантов, человечество засело по бункерам. Паренёк узнаёт, что его пассия выжила и находится в другом убежище, в нескольких километрах от него. И Ромео решается на рискованное путешествие. По пути он встречает всякую колоритную живность и превращается из беспомощного неудачника в крутого выживальщика. Простенько, зато весело, динамично, молодёжно, а главное - монстры просто на загляденье.

"Айван, единственный и неповторимый"

Номинация: "Лучшие визуальные эффекты"

Фото: kinopoisk.ru

Сентиментальная история про гориллу Айвана, который томится в цирке, несмотря на то, что директор - хороший и беззаветно любящий питомцев мужик (Брайан Крэнстон его играет). Просто держать животных в неволе - не дело, даже любя. Что Айван до хозяина и пытается донести, для чего учится рисовать. Бесхитростное зрелище для детей, которое зато, во всяком случае, не пытается быть чем-то большим, как тот же бёртоновский "Дамбо". А статуэтку всё равно дадут либо "Мулан", либо Нолану, так что всё это не так уж важно.

"Довод"

Номинации: "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучшие визуальные эффекты"

Фото: kinopoisk.ru

Перезамороченный темпоральный боевик Кристофера Нолана, конечно, не мог остаться совсем без номинаций. Но и на что-то серьёзное он, конечно, претендовать также не способен. Не Паттинсона же выдвигать, в самом-то деле. Поэтому вот так, скромненько, но не без реальных шансов. Уж в чём-чём, а в технических наворотах Кристофер Нолан знает толк, тут его фильмы всегда на высоте.

Рецензия

"Пиноккио"

Номинации: "Лучшие костюмы", "Лучший грим и прически"

Фото: kinopoisk.ru

Маттео Гарроне снял, пожалуй, идеальную экранизацию сказки Карло Коллоди. Странноватую, жутковатую и максимально аутентичную - благодаря в первую очередь неповторимому запоминающемуся визуалу. То, что номинацией не отмечена работа художника-постановщика, - это позор несмываемый, безусловно. Дополнительным позором будет, если "Пиноккио" не наградят за костюмы и грим. Нет, вы посмотрите, как этот деревянный мальчик восхитителен, на этих судей-обезьян посмотрите, на тех зайцев с гробом, в конце концов. Ну разве не шедевр?

Рецензия

"Мулан"

Номинации: "Лучшие костюмы", "Лучшие визуальные эффекты"

Фото: kinopoisk.ru

Очередной диснеевский ремейк вышел на удивление неплохим: нарядным, красочным и не таким бездушным, как все остальные диснеевские ремейки. Нанятые корпорацией Микки Мауса специалисты проделали поистине колоссальную работу над визуальным оформлением и в том числе над одеяниями как центральных персонажей, так и множества статистов. Разглядывать это всё очень приятно. Что и немудрено - такие деньжищи вбуханы. Поэтому силы тут, в "костюмной" категории, изначально неравны. Поди потягайся с блокбастером за двести миллионов. Зато тем радостнее будет, если бедный "Пиноккио" таки получит статуэтку.

Рецензия

Бонус: "Мой учитель - осьминог"

Номинация: "Лучший документальный полнометражный фильм"

В номинации, где многие прочат победу румынскому "Коллективу" (хотя он ещё претендует на звание лучшего среди иноязычных), нам пока удалось посмотреть другую примечательную картину. Она вышла на Netflix и представляет собой богато иллюстрированный рассказ о многолетней (съёмки начались в 2010 году!) дружбе южноафриканского аквалангиста с осьминогом. В процессе общения с моллюском двуногий пересматривает взгляды на жизнь, переосмысляет отношения с сыном и всё такое прочее. Но это, конечно, увлекало бы куда меньше, если бы не потрясающие подводные съёмки.