"Душа"

Другие номинации: "Лучшая музыка к фильму", "Лучший звук"

Очевидный фаворит, уже набравший наград - включая "Золотой глобус" и BAFTA. Помимо признания лучшим мультфильмом года, хит Pixar о посмертных приключениях саксофониста получил призы за саундтрек продуктивного и суперуспешного творческого союза Трента Резнора и Аттикуса Росса, которые номинируются на "Оскар" и за "Душу", и за "Манка". При том что конкуренты у этой неповерхностной и блестяще (как всегда у этой студии) реализованной истории для детей и взрослых очень приличные, всеобщий восторг от "Души" практически не оставляет им шансов.

Рецензия

"Легенда о волках"

Фото: kinopoisk.ru

Но нашим персональным фаворитом всё же является "Легенда о волках" великолепного аниматора Томма Мура, чьи "Легенда Келлс" и "Песнь моря" номинировались на "Оскар" прежде. Изумительно красивая - каждый кадр можно рассматривать подолгу - сказка об оборотнях, замешанная на ирландском фольклоре. Всем сердцем желаем WolfWalkers победы, но, похоже, даже плотное заигрывание с модными ныне экоповесткой и феминизмом ленте не поможет: триумф "Души" представляется неминуемым.

Рецензия

"Вперёд"

Фото: kinopoisk.ru

А есть ведь и ещё один пиксаровский мультфильм - пресимпатичное постмодернистское фэнтези "Вперёд", живописующее современный мегаполис, населённый эльфами, троллями, кентаврами и прочими в разной степени антропоморфными фантастическими тварями. Магия в причудливом мире постепенно заменяется технологиями и вымирает, но настоящие романтики всегда найдут место волшебству. Однако при всех прелестях "Вверх", имея в этом году таких соперников, наверное, только на волшебство рассчитывать и сможет.

Рецензия

"Барашек Шон: Фермагеддон"

Фото: kinopoisk.ru

Новый полнометражный мультик про барашка Шона в этой компании тяжеловесов - скорее технический кандидат, что, понятное дело, нисколько не делает его хуже. Фанатская база у пластилинового парнокопытного уже собралась достаточная, и она наверняка с удовольствием понаблюдает за хаосом, который учинили на известной ферме неудачливые инопланетяне.

"Путешествие на Луну"

Фото: kinopoisk.ru

Для тех, кому вышеперечисленного великолепия мало, - порция цветастой экзотики. Китайско-американский мультфильм Netflix о девочке, потерявшей маму и отправившейся на Луну, чтобы встретиться там с местной королевой и прояснить для себя и близких некоторые вопросы бытия. Происходит всё это с постоянным исполнением поп-песен и плясками на фоне психоделических пейзажей - так здесь выглядит Луна. Зрелище несколько утомительное - во всяком случае, для тех, кто старше восьми. Зато азиатским колоритом конкурс разбавили.