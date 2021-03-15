Объявлены номинанты на премию "Оскар"

Лучший фильм:
"Иуда и черный мессия"
"Минари"
"Звук металла"
Лучший режиссер:
Ли Айзек Чун - "Минари"
Эмиральд Феннел - "Девушка, подающая надежды"
Дэвид Финчер - "Манк"
Томас Винтерберг - "Ещё по одной"
Хлоя Чжао - "Земля кочевников"
Лучший актер:
Риз Ахмед - "Звук металла"
Чедвик Боузман (посмертно) - "Ма Рейни: Мать блюза"
Энтони Хопкинс - "Отец"
Гэри Олдман - "Манк"
Стивен Ян - "Минари"
Лучшая актриса:
Виола Дэвис - "Ма Рейни: Мать блюза"
Андра Дэй - "Соединенный Штаты против Билли Холидэй"
Ванесса Кирби - "Фрагменты женщины"
Фрэнсис Макдорманд - "Земля кочевников"
Кэри Маллиган - "Девушка, подающая надежды"
Лучший актер второго плана:
Саша Барон Коэн - "Суд над чикагской семеркой"
Дэниэл Калуя и Лакит Стэнфилд - оба за "Иуду и черного мессию"
Пол Раджи - "Звук металла"
Лесли Одом-младший - "Одна ночь в Майами"
Лучшая актриса второго плана:
Мария Бакалова - "Борат 2"
Юн Ё-джон - "Минари"
Гленн Клоуз - "Элегия Хиллбилли"
Оливия Колман - "Отец"
Аманда Сайфред - "Манк"
Лучший адаптированный сценарий:
"Борат 2"
"Отец"
"Земля кочевников"
"Одна ночь в Майам"
"Белый тигр"
Лучший оригинальный сценарий:
"Иуда и черный мессия"
"Минари"
"Девушка, подающая надежды"
"Звук металла"
"Суд над чикагской семеркой"
Лучшая операторская работа:
"Манк"
"Иуда и черный мессия"
"Земля кочевников"
"Суд над чикагской семеркой"
"Новости со всех концов света"
Лучший анимационный фильм:
"Путешествие на Луну"
"Барашек Шон: Фермагеддон"
Лучший иностранный фильм:
"Еще по одной"
"Лучшие дни"
"Коллектив"
"Человек, который продал свою кожу"
"Куда ты идешь, Аида?"
Лучший композитор:
"Пятеро одной крови"
"Манк"
"Минари"
"Новости со всех концов света"
"Душа"
Лучший документальный фильм:
"Коллектив"
"Лагерь калек"
"Время"
"Крот"
"Мой учитель-осьминог"
Сама церемония награждения пройдет в ночь на 26 апреля.
Полный список номинантов - здесь: