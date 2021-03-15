Объявлены номинанты на премию "Оскар"

В США объявлены номинанты на 93-ю премию "Оскар" - важнейшую кинематографическую награду планеты. Основные списки этого года выглядят следующим образом.

Лучший фильм:

"Отец"

"Иуда и черный мессия"

"Манк"

"Минари"

"Земля кочевников"

"Девушка, подающая надежды"

"Звук металла"

"Суд над чикагской семеркой"

Лучший режиссер:

Ли Айзек Чун - "Минари"

Эмиральд Феннел - "Девушка, подающая надежды"

Дэвид Финчер - "Манк"

Томас Винтерберг - "Ещё по одной"

Хлоя Чжао - "Земля кочевников"

Лучший актер:

Риз Ахмед - "Звук металла"

Чедвик Боузман (посмертно) - "Ма Рейни: Мать блюза"

Энтони Хопкинс - "Отец"

Гэри Олдман - "Манк"

Стивен Ян - "Минари"

Лучшая актриса:

Виола Дэвис - "Ма Рейни: Мать блюза"

Андра Дэй - "Соединенный Штаты против Билли Холидэй"

Ванесса Кирби - "Фрагменты женщины"

Фрэнсис Макдорманд - "Земля кочевников"

Кэри Маллиган - "Девушка, подающая надежды"

Лучший актер второго плана:

Саша Барон Коэн - "Суд над чикагской семеркой"

Дэниэл Калуя и Лакит Стэнфилд - оба за "Иуду и черного мессию"

Пол Раджи - "Звук металла"

Лесли Одом-младший - "Одна ночь в Майами"

Лучшая актриса второго плана:

Мария Бакалова - "Борат 2"

Юн Ё-джон - "Минари"

Гленн Клоуз - "Элегия Хиллбилли"

Оливия Колман - "Отец"

Аманда Сайфред - "Манк"

Лучший адаптированный сценарий:

"Борат 2"

"Отец"

"Земля кочевников"

"Одна ночь в Майам"

"Белый тигр"

Лучший оригинальный сценарий:

"Иуда и черный мессия"

"Минари"

"Девушка, подающая надежды"

"Звук металла"

"Суд над чикагской семеркой"

Лучшая операторская работа:

"Манк"

"Иуда и черный мессия"

"Земля кочевников"

"Суд над чикагской семеркой"

"Новости со всех концов света"

Лучший анимационный фильм:

"Вперед"

"Путешествие на Луну"

"Душа"

"Легенда о волках"

"Барашек Шон: Фермагеддон"

Лучший иностранный фильм:

"Еще по одной"

"Лучшие дни"

"Коллектив"

"Человек, который продал свою кожу"

"Куда ты идешь, Аида?"

Лучший композитор:

"Пятеро одной крови"

"Манк"

"Минари"

"Новости со всех концов света"

"Душа"

Лучший документальный фильм:

"Коллектив"

"Лагерь калек"

"Время"

"Крот"

"Мой учитель-осьминог"

Сама церемония награждения пройдет в ночь на 26 апреля.

Полный список номинантов - здесь: