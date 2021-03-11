Новости

Фото: корабль Razor Crest, Мандалорец и "малыш Йода" в Якутии 16:08
Кеннет Брана снимет фильм о легендарной группе Bee Gees 15:15
"Форсаж 9" выйдет в прокат в России на месяц раньше, чем в США 14:49
Вышел трейлер криминальной рэп-драмы с Джонни Деппом "Город лжи" 14:20
Вышел трейлер "Кислорода" - нового триллера автора "Кровавой жатвы" 13:59

Качу, качу куда хочу

Рецензии
    11.03.2021, 15:57
Текст:   Дмитрий Сосновский
Мимо феноменального - и это ещё явно далеко не всё, впереди "Оскар" - успеха ленты Хлои Чжао "Земля кочевников" невозможно пройти. Теперь, когда фильм наконец-то выходит в российский прокат, мы можем выяснить, что же это за диво, затмившее всех конкурентов (хотя за тот год их по объективным причинам появилось не много) и заставившее западных критиков и экспертов беспрерывно трубить о себе в течение нескольких месяцев.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

"Земля кочевников" - вещь по нынешним временам, переполненным информационным шумом, который издают всевозможные оскорблённые меньшинства, нетипичная. Любопытно, что уроженка Пекина Хлоя Чжао раз за разом всматривается в ту самую "глубинную Америку", о которой нынче говорить считается если не неприличным, то, по меньшей мере, несвоевременным.

Фото: youtube.com/ beegees
Кеннет Брана снимет фильм о легендарной группе Bee Gees

После предельно простого по форме, но не по-западному созерцательного "ковбойского" "Наездника" она обратилась к феномену американских бродяг, преимущественно - белых и бесконечно далёких от надуманных проблем нынешнего социума. Интерес Чжао не случаен: по злой иронии современности именно эти, самые настоящие, подлинные американцы оказались за бортом общества - в ещё большей степени, чем мигранты, теперь обласканные вниманием на земле вечных кочевников.

Главная героиня, 60-летняя вдова Ферн (блестящая Фрэнсис Макдорманд), остаётся без работы и без денег. Смерть мужа и закрытие градообразующего завода рождают радикальное решение: она грузит последние пожитки в фургон и отправляется куда глаза глядят.

По дороге она встречает множество таких же беспечных американских бродяг: разных, но в большинстве честных, хороших. Кто на колёсах, кто на своих двоих. Кто в компании, кто в блаженном одиночестве. Кто-то свыкся с лишениями и другой жизни уже не мыслит, кто-то всё ещё продолжает тяжело переживать навалившиеся тяготы. Что особенно ценно, на экране появляются настоящие американские странники со своими реальными историями - в "Земле кочевников" художественный элемент тесно соседствует с документальным.

Фото: kinopoisk.ru
"Форсаж 9" выйдет в прокат в России на месяц раньше, чем в США

Это чистая, не разбавленная ничем лишним экзистенциальная драма, полная ежедневных мелких неприятностей и нехитрых, но искренних радостей, из которых и состоит жизнь людей, нашедших таким парадоксальным - с точки зрения городского обывателя - образом свой путь, простите за банальность, к свободе. Вдобавок - в своей художественной части технически максимально незатейливая, подчёркнуто использующая традиционный арсенал североамериканских инди-роуд-муви с несколько нарочитым бытовым натурализмом и непременной сценой, где героиня кричит в пространство, стоя на обрыве скалы (этот штамп ещё несколько лет назад высмеивали в "Американском папаше!").

Где-то там мир продолжает "стремительно ускоряться" и находит новые причины и поводы погрузить себя в ещё большее безумие, в то время как его изнанка, удивительно светлая - несмотря на все житейские неурядицы, обитаемая тихими смиренными аутсайдерами, смотрит куда-то поверх всей этой ерунды. Иногда полезно проследить за этим взглядом, и "Земля кочевников" любезно предоставляет такую возможность.

4

Новости

Еще одно телешоу Бузовой и Бородиной закрывается из-за низких рейтингов 13:31
Вышел трейлер новой антологии ужасов "Они" 13:02
Вышел трейлер финального сезона "Содержанок" 12:26
Новый клип Little Big собрал более 4,5 млн просмотров 12:14
Зак Снайдер выложил серию тизеров о героях своей "Лиги справедливости" 11:49
⧣ США
Фото: twitter.com/ MKMovie
Авторы экранизации Mortal Kombat впервые представили Кабала 11:26
Первый постер экранизации Resident Evil разозлил фанатов игр 10:23
Фото: найдены актрисы на роли в ремейке "Суперкрошек" Диабло Коди 10.03.2021
⧣ драма
Фото: kino-teatr.ru
Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" попал в шорт-лист премии BAFTA 09.03.2021
"Земля кочевников" получила главный приз Critics' Choice Movie Awards 09.03.2021
Канал AMC отложил премьеру финала сериала "Лучше звоните Солу" 27.02.2021
⧣ документальное кино
Фото: facebook.com/ MeiraBlaustein
Умер лауреат премии "Оскар", режиссер Леон Гаст 09.03.2021
HBO выпустил трейлер своих главных премьер года 22.02.2021
Вышел трейлер сериала Netflix "Затерянное королевство пиратов" 17.02.2021