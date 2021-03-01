Названы лауреаты кинопремии "Золотой глобус" 2021 года

Полный список номинантов и призеров, где триумфаторами стали "Земля кочевников" и второй "Борат", доступен на соответствующем ресурсе.
Итак (первая строчка - призер, последующие - номинанты):
Лучшая драма:
Лучшая комедия (или мюзикл):
"Гамильтон"
"Мьюзик"
"Выпускной"
Лучший актер драматического фильма:
Чедвик Боузман (посмертно) - "Ма Рейни: Мать блюза"
Риз Ахмед - "Звуки металла"
Энтони Хопкинс - "Отец"
Гари Олдман - "Манк"
Тахар Рахим - "Мавританец"
Лучший актер комедии (или мюзикла):
Саша Барон Коэн - "Борат 2"
Лин-Мануэль Миранда - "Гамильтон"
Дев Патель - "История Дэвида Копперфилда"
Джеймс Корден - "Выпускной"
Энди Сэмберг - "Зависнуть в Палм-Спрингс"
Лучшая актриса драматического фильма:
Андра Дэй - "Соединенные Штаты против Билли Холидей"
Кэри Маллиган - "Девушка, подающая надежды"
Фрэнсис МакДорманд - "Земля кочевников"
Ванесса Кирби - "Фрагменты женщины"
Виола Дэвис - "Ма Рейни: Мать блюза"
Лучшая актриса комедии (или мюзикла):
Розамунд Пайк - "Аферистка"
Мария Бакалова - "Борат 2"
Кейт Хадсон - "Мьюзик"
Мишель Пфайффер - "Уйти не прощаясь"
Аня Тейлор-Джой - "Эмма."
Лучший актер второго плана:
Дэниэл Калуя - "Иуда и черный мессия"
Саша Барон Коэн - "Суд над чикагской семеркой"
Джаред Лето - "Дьявол в деталях"
Билл Мюррей - "Последняя капля"
Лесли Одом-мл. - "Одна ночь в Майами"
Лучшая актриса второго плана:
Джоди Фостер - "Мавританец"
Гленн Клоуз - "Элегия Хиллбилли"
Оливия Колман - "Отец"
Аманда Сайфред - "Манк"
Хелен Зенгель - "Новости со всех концов света"
Лучший режиссер:
Хлоя Чжао - "Земля кочевников"
Эмиральд Феннел - "Девушка, подающая надежды"
Дэвид Финчер - "Манк"
Реджина Кинг - "Одна ночь в Майами"
Аарон Соркин - "Суд над чикагской семеркой"
Лучший сценарий:
"Суд над чикагской семеркой"
"Земля кочевников"
"Отец"
"Манк"
"Девушка, подающая надежды"
Лучший фильм на иностранном языке:
"Минари"
"Ла Йорона"
"Вся жизнь впереди"
"Ты и я"
Лучший анимационный фильм:
"Путешествие на Луну"
Лучший драматический сериал:
Лучший актер драматического сериала:
Джош О'Коннор - "Корона"
Джейсон Бэйтман - "Озарк"
Боб Оденкёрк - "Лучше звоните Солу"
Аль Пачино - "Охотники"
Мэттью Риз - "Перри Мейсон"
Лучшая актриса в драматического сериала:
Эмма Коррин - "Корона"
Оливия Колман - "Корона"
Джоди Комер - "Убивая Еву"
Лора Лини - "Озарк"
Сара Полсон - "Рэтчед"
Лучший комедийный сериал:
"Шиттс Крик"
"Эмили в Париже"
"Тед Лассо"
Лучший актер комедийного сериала:
Джейсон Судейкис - "Тед Лассо"
Дон Чидл - "Черный понедельник"
Николас Холт - "Великая"
Юджин Леви - "Шиттс Крик"
Рами Юссеф - "Рами"
Лучшая актриса комедийного сериала:
Кэтрин О'Хара - "Шиттс Крик"
Лили Коллинз - "Эмили в Париже"
Кейли Куоко - "Бортпроводница"
Эль Фаннинг - "Великая"
Джейн Леви - "Необыкновенный плейлист Зои"
Лучший телевизионный фильм или мини-сериал:
"Голос перемен"
Лучший актер телефильма или мини-сериала:
Марк Руффало - "Я знаю, что это правда"
Брайан Крэнстон - "Ваша честь"
Джефф Дэниелс - "Правило Коми"
Итан Хоук - "Птица доброго господа"
Хью Грант - "Отыграть назад"
Лучшая актриса телефильма или мини-сериала:
Аня Тейлор-Джой - "Ход королевы"
Кейт Бланшетт - "Миссис Америка"
Дэйзи Эдгар-Джонс - "Нормальные люди"
Шира Хаас - "Неортодоксальная"
Николь Кидман - "Отыграть назад"
Лучший актер второго плана телефильма или сериала:
Джон Бойега - "Голос перемен"
Брендан Глисон - "Правило Коми"
Дэниэл Леви - "Шиттс Крик"
Джим Парсонс - "Голливуд"
Дональд Сазерленд - "Отыграть назад"
Лучшая актриса второго плана телефильма или сериала:
Джиллиан Андерсон - "Корона"
Хелена Бонем Картер - "Корона"
Джулия Гарнер - "Озарк"
Энни Мерфи - "Шиттс Крик"
Синтия Никсон - "Рэтчед"