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Названы лауреаты кинопремии "Золотой глобус" 2021 года

Журнал
    01.03.2021, 14:06
Текст:   Олег Усков
В США прошла 78-я церемония награждения одной из важнейших мировых кинопремий - "Золотой глобус". Мероприятие из-за пандемии проводилось дистанционно из Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес) и Нью-Йорка - параллельно на западном и восточном побережьях. Его ведущими выступили актрисы Тина Фей и Эми Полер.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Полный список номинантов и призеров, где триумфаторами стали "Земля кочевников" и второй "Борат", доступен на соответствующем ресурсе.

Итак (первая строчка - призер, последующие - номинанты):

Лучшая драма:

"Земля кочевников"

"Отец"

"Манк"

"Девушка, подающая надежды"

"Суд над чикагской семеркой"

Лучшая комедия (или мюзикл):

"Борат 2"

"Гамильтон"

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
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"Мьюзик"

"Зависнуть в Палм-Спрингс"

"Выпускной"

Лучший актер драматического фильма:

Чедвик Боузман (посмертно) - "Ма Рейни: Мать блюза"

Риз Ахмед - "Звуки металла"

Энтони Хопкинс - "Отец"

Гари Олдман - "Манк"

Тахар Рахим - "Мавританец"

Фото: REUTERS/ Regis Duvignau
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Лучший актер комедии (или мюзикла):

Саша Барон Коэн - "Борат 2"

Лин-Мануэль Миранда - "Гамильтон"

Дев Патель - "История Дэвида Копперфилда"

Джеймс Корден - "Выпускной"

Энди Сэмберг - "Зависнуть в Палм-Спрингс"

Лучшая актриса драматического фильма:

Андра Дэй - "Соединенные Штаты против Билли Холидей"

Кэри Маллиган - "Девушка, подающая надежды"

Фото: kinopoisk.ru
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Фрэнсис МакДорманд - "Земля кочевников"

Ванесса Кирби - "Фрагменты женщины"

Виола Дэвис - "Ма Рейни: Мать блюза"

Лучшая актриса комедии (или мюзикла):

Розамунд Пайк - "Аферистка"

Мария Бакалова - "Борат 2"

Кейт Хадсон - "Мьюзик"

Мишель Пфайффер - "Уйти не прощаясь"

Аня Тейлор-Джой - "Эмма."

Фото: kinopoisk.ru
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Лучший актер второго плана:

Дэниэл Калуя - "Иуда и черный мессия"

Саша Барон Коэн - "Суд над чикагской семеркой"

Джаред Лето - "Дьявол в деталях"

Билл Мюррей - "Последняя капля"

Лесли Одом-мл. - "Одна ночь в Майами"

Лучшая актриса второго плана:

Джоди Фостер - "Мавританец"

Фото: kinopoisk.ru
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Гленн Клоуз - "Элегия Хиллбилли"

Оливия Колман - "Отец"

Аманда Сайфред - "Манк"

Хелен Зенгель - "Новости со всех концов света"

Лучший режиссер:

Хлоя Чжао - "Земля кочевников"

Эмиральд Феннел - "Девушка, подающая надежды"

Дэвид Финчер - "Манк"

Фото: youtube.com/ Jolly Ranched
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Реджина Кинг - "Одна ночь в Майами"

Аарон Соркин - "Суд над чикагской семеркой"

Лучший сценарий:

"Суд над чикагской семеркой"

"Земля кочевников"

"Отец"

"Манк"

"Девушка, подающая надежды"

Лучший фильм на иностранном языке:

"Минари"

"Еще по одной"

Фото: kinopoisk.ru
Милла Йовович и Батиста сыграют в новой экранизации Джорджа Мартина

"Ла Йорона"

"Вся жизнь впереди"

"Ты и я"

Лучший анимационный фильм:

"Душа"

"Семейка Крудс: Новоселье"

"Вперед"

"Путешествие на Луну"

"Легенда о волках"

Лучший драматический сериал:

Фото: kinopoisk.ru
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"Корона"

"Страна Лавкрафта"

"Озарк"

"Мандалорец"

"Рэтчед"

Лучший актер драматического сериала:

Джош О'Коннор - "Корона"

Джейсон Бэйтман - "Озарк"

Боб Оденкёрк - "Лучше звоните Солу"

Аль Пачино - "Охотники"

Мэттью Риз - "Перри Мейсон"

Лучшая актриса в драматического сериала:

Фото: twitter.com/ FueraPlano
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Эмма Коррин - "Корона"

Оливия Колман - "Корона"

Джоди Комер - "Убивая Еву"

Лора Лини - "Озарк"

Сара Полсон - "Рэтчед"

Лучший комедийный сериал:

"Шиттс Крик"

"Эмили в Париже"

"Бортпроводница"

"Великая"

"Тед Лассо"

Лучший актер комедийного сериала:

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер "Армии мертвецов" Зака Снайдера

Джейсон Судейкис - "Тед Лассо"

Дон Чидл - "Черный понедельник"

Николас Холт - "Великая"

Юджин Леви - "Шиттс Крик"

Рами Юссеф - "Рами"

Лучшая актриса комедийного сериала:

Кэтрин О'Хара - "Шиттс Крик"

Лили Коллинз - "Эмили в Париже"

Кейли Куоко - "Бортпроводница"

Эль Фаннинг - "Великая"

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Лучший телевизионный фильм или мини-сериал:

"Ход королевы"

"Нормальные люди"

"Голос перемен"

"Отыграть назад"

"Неортодоксальная"

Лучший актер телефильма или мини-сериала:

Марк Руффало - "Я знаю, что это правда"

Брайан Крэнстон - "Ваша честь"

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Итан Хоук - "Птица доброго господа"

Хью Грант - "Отыграть назад"

Лучшая актриса телефильма или мини-сериала:

Аня Тейлор-Джой - "Ход королевы"

Кейт Бланшетт - "Миссис Америка"

Дэйзи Эдгар-Джонс - "Нормальные люди"

Шира Хаас - "Неортодоксальная"

Николь Кидман - "Отыграть назад"

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Лучший актер второго плана телефильма или сериала:

Джон Бойега - "Голос перемен"

Брендан Глисон - "Правило Коми"

Дэниэл Леви - "Шиттс Крик"

Джим Парсонс - "Голливуд"

Дональд Сазерленд - "Отыграть назад"

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