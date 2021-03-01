Названы лауреаты кинопремии "Золотой глобус" 2021 года

В США прошла 78-я церемония награждения одной из важнейших мировых кинопремий - "Золотой глобус". Мероприятие из-за пандемии проводилось дистанционно из Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес) и Нью-Йорка - параллельно на западном и восточном побережьях. Его ведущими выступили актрисы Тина Фей и Эми Полер.

Фото: kinopoisk.ru