Что в кино: "Охотник на монстров", два фон Триера, один Дэвид Линч

Милла Йовович против монстров, Дензел Вашингтон и Рами Малек против Джареда Лето, талантливое подражание Коэнам, два фон Триера и один Дэвид Линч.

"Охотник на монстров"

Фото: kinopoisk.ru

Экранизация популярной линейки японских видеоигр с Миллой Йовович от создателя "Обители зла" - серии фильмов по популярной линейке японских видеоигр с Миллой Йовович. На этот раз Милла Йовович играет военную командиршу, которая попадает в параллельную реальность, населённую огромными монстрами, а также антропоморфными котами, и принимается огромных монстров истреблять - на пару с местным аборигеном. Ничего лишнего: минимум диалогов, аскетичные декорации (в основном голая пустыня), только истребление огромных монстров, только хардкор. Помимо того, что это весело и зрелищно, "Охотник на монстров" - в определённом смысле ещё и идеальный фильм по игре, сосредоточенный в первую очередь на воссоздании основной части геймплея.

"Дьявол в деталях"

Фото: kinopoisk.ru

Старый матёрый коп с тёмным прошлым и молодой подающий надежды коп расследуют жестокие убийства маньяка в Лос-Анджелесе 90-х. В роли старого матёрого - Дензел Вашингтон, в роли молодого - Рами Малек. Джаред Лето - в роли главного подозреваемого, который либо действительно маньяк, либо просто двинутый и водит копов за нос смеха ради. Лето - прямо хорош, так и сияет безумием, Вашингтон и Малек - удовлетворительны. А так это просто неплохо сделанный (в компетенции Джона Ли Хэнкока сомневаться не приходится) нуарный триллер про то, как копы расследуют жестокие убийства, совершенно обычный, ничем особо не отличающийся от сонма ему подобных.

"Дать дуба в округе Юба"

Фото: kinopoisk.ru

Страдающая от нехватки внимания женщина застаёт мужа с любовницей, у того от неожиданности не выдерживает сердце, и она тогда его закапывает и объявляет похищенным, чтобы в телевизор попасть. Так запускается цепь событий, затрагивающих самых разных людей, от владелицы супермаркета до мелких азиатских мафиози, и люди этом в большинстве мрут. Если любите чёрные комедии братьев Коэн (ближайший аналог, пожалуй, - "После прочтения сжечь"), то вам сюда. Упоительно переигрывающий звёздный ансамбль, много убийств, динамичный и в достаточной степени непредсказуемый сюжет, весело, сатирично. (Рецензия)

"Бывшая с того света"

Фото: kinopoisk.ru

Экранизация пьесы сэра Ноэла Кауарда, написанной в 1941 году. Находящийся в творческом кризисе писатель в результате легкомысленного эксперимента со спиритизмом начинает видеть свою погибшую супругу. Что не слишком нравится супруге нынешней, зато нравится ему самому: помимо предоставления определённых бонусов (в какой-то момент привидение обретает тактильные качества), она способна оживить рабочий процесс. Ведь, как выясняется, и прежней своей карьерой этот неблагодарный бездарь обязан ей. Фильмов о том, как скромные жёны делают из своих бестолковых суженых знаменитых писателей, мы видели за последние годы не меньше трёх. Вот вам ещё один, на этот раз - комедийный. Юмор вот только морально устаревший и однообразный (львиная доля гэгов построена на том, что видеть и слышать усопшую может только сам вдовец), и яркий каст (в частности - Дэн Стивенс и Джуди Денч) этого не исправят.

"Малхолланд Драйв"

Фото: kinopoisk.ru

На больших экранах - отреставрированная версия, возможно, лучшего фильма Дэвида Линча. В оригинале с субтитрами. N-мерная эксцентричная комедия о женской дружбе, жестоком мире киноиндустрии и о чём угодно ещё. Не смотрели - посмотрите, смотрели - пересмотрите. Великое кино.

"Рассекая волны"

Фото: kinopoisk.ru

Первый фильм трилогии "Золотое сердце", в которой фон Триер с присущим ему цинизмом упоённо измывается над робкими и безответными женщинами (в неё также входят "догматичные" "Идиоты" и "Танцующая в темноте" с Бьорк). Героиня - молодая женщина из консервативной шотландской глуши, играет её замечательная Эмили Уотсон (молодёжь её знает как Улану Хомюк из "Чернобыля" и миссис Мартин из "Третьего дня"). Она счастливо выходит замуж за работника нефтяной платформы (не менее замечательный Стеллан Скарсгорд). Однажды он оказывается прикованным к постели после ЧП на работе, и безутешная супруга, вбившая себе в голову, что всему виной она, готова буквально на всё, чтобы облегчить участь возлюбленного. А капризы у него весьма специфические, и её исполнительность ведёт к неминуемой катастрофе. Если вы не переносите кромешной мизантропии мрачного датского мэтра, смело проходите мимо - в этом смысле "Рассекая волны" - образцовое для его фильмографии кино. За что определённая часть аудитории его как раз-таки ценит и любит.

"Самый главный босс"

Фото: kinopoisk.ru

А вот вторая лента датчанина, повторно объявившаяся в нашем прокате, для него не вполне типична. Главным образом - потому что это офисная комедия. Комедия, конечно, своеобразная, потому что это всё равно узнаваемый фильм фон Триера, обладающего специфическим чувством юмора. Сюжет такой: хозяин айти-компании хочет продать её богатому исландцу, а тот вычитал где-то в "Старшей Эдде" (что ж ещё этим исландцам читать, в самом деле), что сделку следует заключать только с самым главным. Проблема в том, что стеснительный реальный хозяин бизнеса всё это время выдавал за главного начальника вымышленного человека, что открыло ему возможности для всяких вольностей и манипуляций в работе с подчинёнными. Поэтому для закрытия сделки он нанимает не слишком преуспевающего актёра, чьей задачей становится воплощение виртуального босса в глазах покупателей и сотрудников. Всё, разумеется, идёт не по плану, и лицедей в амплуа приходится на некоторое время задержаться, пережить ряд курьёзных ситуаций, спровоцировав некоторые из них. Комедия фон Триера про офисный планктон с ощутимым налётом внутрискандинавских соседских разборок - это заслуживает как минимум шанса со стороны зрителей, не ищущих банальных развлечений.

"Маленькие волшебницы"

Фото: kinopoisk.ru

Ну что вам сказать о немецком фильме "Маленькие волшебницы"?.. Это такая очень непритязательная и очень бюджетная сказочка для девочек-подростков про девочек-подростков, призванная научить их дружить, любить близких и не верить плохим людям. Четыре сестры, обладающие магическими способностями, живут с родителями в старинном плохо нарисованном (как и всё остальное) доме, где спрятана некая волшебная Роза ветров. Домом хочет завладеть злая волшебница, которая почему-то всё время пьёт чай, а когда расстраивается, изрыгает лягушек (уморительно, да) и мечтательно представляет себе жареных котят, чтобы прекратить приступ. Если волшебница завладеет домом и Розой ветров, она захватит мир. Но она (спойлер!) не завладеет.

"День города"

Фото: kinopoisk.ru

Продолжается прокат российской комедии "День города". Президент приезжает в провинцию, и руководство области и местных городов начинает суетиться, стараясь навести внешнего лоску. На местах возникают проблемы: где-то обваливается только что построенный мост через речку (мы это уже видели в фильме с похожим названием), где-то - само собой, в самом неподходящем месте - "внезапно" обнаруживается огромная дорожная яма, где-то вообще начинается самый настоящий зомби-апокалипсис (зомби-апокалипсис в провинции - популярный нынче сюжет). В "Дне города" вообще хватает неожиданных и откровенно диких моментов, будь это пришитая не той стороной кисть руки или имитация секса с предполагаемым трупом. И при всё этом причудливом "шок-контенте" фильм умудряется сохранять довольно добродушный тон, касаясь любимой широкими массами остросоциальщины. Даже в сюжетной линии с нелюбимым широкими массами типажом - молодой журналистки в исполнении Катерины Шпицы, которая гоняется по области за президентом и учится быть беспринципной стервой, полагая, что так в профессии положено. В общем, кино получилось странноватое, и это ему периодически идёт на пользу - для жанра отечественной политической сатиры какое-никакое достижение.

Также на экранах: военная драма-байопик про Зою Космодемьянскую "Зоя"; боевик по мотивам Диккенса "Афера Оливера Твиста"; сборник анимации "МУЛЬТ в кино. Выпуск № 122. Согревающие мультики".